«Caritatevoli e audaci, le mie suore del secondo piano» 

La parola è desueta (chi la nomina più!), ma il suo significato parecchio attuale. «Se avessimo uno sguardo caritatevole verso gli immigrati, per esempio, faremmo qualcosa, anziché limitarci ad averne notizia». Al contrario della solidarietà, che non muove all’azione, secondo Ritanna Armeni, «la carità è una virtù singola e fattiva» che, accanto all’uguaglianza e alla libertà, «dobbiamo porre come valore fondante della nostra società».

Prima di scrivere “Il secondo piano” (Ponte alle Grazie, 2023), la giornalista, firma autorevole del Manifesto, l’Unità, Rinascita e Liberazione, capo ufficio stampa di Fausto Bertinotti, e per quattro anni, insieme con Giuliano Ferrara, conduttrice di Otto e mezzo, la usava poco. Poi ha scoperto la storia delle Francescane della Misericordia che, a rischio della propria vita, hanno nascosto in convento numerosi ebrei in fuga dai nazisti. Nel complesso, tra il ’43 e il ’44, durante l’occupazione tedesca, i conventi romani salvarono 4500 ebrei, la metà circa della popolazione ebraica di Roma.

Il romanzo, in cui ogni episodio citato è veramente accaduto, è stato presentato nei giorni scorsi a Neoneli, alla settima edizione di Licanìas, il festival culturale promosso dall’amministrazione comunale, intitolato “Muri”, con la direzione artistica dello scrittore Giuseppe Culicchia.

Nella conversazione con Chiara Miscali, l’autrice ha raccontato come la vicenda del convento dell’allora periferia romana, simile ad altre accadute in tutta Italia, abbia scardinato il luogo comune per cui la scelta del velo è espressione di passività e obbedienza.

«Le suore, non solamente le protagoniste del mio romanzo, che in quel periodo storico aprirono le porte dei conventi agli ebrei compirono un gesto di coraggio e carità per niente scontato. La Chiesa non le osteggiò, ma neppure sostenne apertamente le loro scelte. Esse trasgredirono le leggi civili per rispondere a un obbligo morale, perché in quel momento era urgente fare qualcosa». Il loro, prosegue la scrittrice, nata a Brindisi nel 1947, è un esempio di autonomia e libertà che ancora oggi può ispirare molte donne. Le suore sono «esempi di audacia, anche per la spinta irriflessiva della carità: una virtù modernissima».

RIPRODUZIONE RISERVATA