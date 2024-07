Caritas, vecchi oggetti e abiti abbandonati 

Pochi giorni fa sono stati abbandonati persino seggioloni per bambini usurati. Ma anche un passeggino ricoperto di erba e un porta oggetti per i motorini. Ma non sono mancate buste e scatoloni pieni di abbigliamento. In tanti hanno scambiato il punto di raccolta della sede della Caritas di Oristano, l’ex chiesetta di San Paolo, in un ecocentro. «Questo non è donare ma abbandonare - si sfoga la responsabile Maria Antonietta Dessì - Questo significa non avere rispetto verso chi ha bisogno di un aiuto ma anche di noi volontari che smistiamo il vestiario. Niente deve essere lasciato fuori dalla sede, alla mercé di tutti. Chi agisce in questo modo è un incivile e va fermato».

Il caso

Un fenomeno che in città va avanti da troppo tempo, nonostante la presenza del cartello affisso al portone della sede di via Versilia che indica sia che non si può abbondare nulla in strada ma anche gli orari di apertura della sede per la consegna dei vestiti da donare, e cioè il lunedì e il martedì mattina. Si leggono inoltre anche i contatti telefonici per prendere un appuntamento. I volontari tempo fa, vista questa brutta abitudine di molti cittadini, hanno anche appeso un cartello dove c’è scritto che da quelle parti è presente un impianto di videosorveglianza e che chi abbandona i bustoni fuori dalla porta rischia la multa. Ma a nulla è servito.

«Spesso i sacchi vengono aperti dagli animali - spiega ancora Maria Antonietta Dessì - e ciò che poteva aiutare chi è in difficoltà si trasforma in un rifiuto. I vestiti spesso vengono danneggiati dal caldo o dalla pioggia. Non capisco il perché di tutto questo. Eppure siamo sempre disponibili con tutti, anche quando la sede è chiusa. Ogni volta ci dobbiamo occupare anche dello smaltimento degli indumenti rovinati non più adatti per la donazione». Ora il centro di raccolta chiude per tutto agosto e per la prima settimana di settembre: «Purtroppo all’interno della sala c’è tanto caldo, ecco perché ci prendiamo una pausa - conclude Dessì - C’è il cartello con tutte le informazioni. Spero che l’ingresso non si trasformi in un cumulo di rifiuti, e che questa abitudine finisca una volta per tutte. Ma spero anche che la polizia locale individui quanto prima i responsabili di questi abbandoni. Chi sbaglia deve pagare».

