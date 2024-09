Caritas, poveri in aumento in città 

Aumenta il numero dei poveri in città. I dati forniti dalla Caritas, relativi al 2023, testimoniano infatti un incremento di coloro i quali si trovano, per i più svariati motivi, in uno stato di fragilità economica. Sono 760 le persone che lo scorso anno si sono rivolte alle strutture diocesane per chiedere supporto: circa 200 in più rispetto al biennio precedente.

Dati preoccupanti

Cifre preoccupanti che purtroppo, come spiega Raffaele Callia, direttore della Caritas del Sulcis Iglesiente, «che rappresentano solo la punta di un problema sommerso ben più vasto e profondo. Infatti la maggior parte delle persone che potrebbero esserne coinvolte, vuoi per mancata conoscenza dei servizi offerti, per pudore o, fortunatamente per loro, per una rete sociale più solida e strutturata evitano di rivolgersi ai nostri Centri di Ascolto». Con ben cinque sedi dislocate a Iglesias, Carbonia, Sant’Antioco, Fluminimaggiore e Santadi la Caritas rappresenta la più importante struttura a sostegno delle vecchie e nuove povertà. I più importanti e fondamentali servizi offerti in città dall’ente assistenziale sono il Dormitorio e la Casa di Prima Accoglienza “Santo Stefano” che offrono un tetto per passare la notte e un alloggio temporaneo ai nuclei familiari che ne abbiano necessità.

Generi alimentari

Vi è poi L’Emporio della Solidarietà, che permette a più di 500 persone (alle quali vanno sommati gli eventuali componenti del nucleo familiare) di ottenere generi alimentari di prima necessità. Oltre questo la Caritas, che si finanzia quasi esclusivamente con le erogazioni dell’otto per mille, offre anche supporto psicologico e in alcuni casi particolari assistenza legale pro bono. I servizi erogati non mirano alla semplice assistenza fine a se stessa, ma puntano al miglioramento della condizione umana dei singoli utenti. «Tramite i Centri di Ascolto - prosegue Raffaele Callia - facciamo un prima analisi delle varie situazioni (ognuna delle quali presenta molteplici sfaccettature) per poter intervenire adeguatamente sulle priorità. Successivamente proponiamo a chi bussa alle nostre porte un percorso che possa restituire loro fiducia, dignità e consapevolezza delle proprie capacità».

