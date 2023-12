Caritas, poveri in aumento 

Assemini in linea con i numeri del rapporto 2023 su povertà ed esclusione sociale: in aumento i poveri e cresce il bisogno di fondi per aiutarli. In città se ne occupano le due Caritas diocesane di San Pietro e del Carmine e la Consulta delle donne, con l’appoggio dell’amministrazione comunale. I 14mila euro da poco stanziati dal Municipio sono destinati per le persone e delle famiglie che versano in uno stato di disagio socio-economico. Si tratta principalmente di anziani, disoccupati, disabili, divorziati.

Volontari

Danno voce alle loro esperienze alcuni volontari, che scelgono di restare anonimi perché «il nostro impegno non ha né nomi né confini. In quindici seguiamo circa 12mila parrocchiani. Distribuiamo dai 30 ai 35 quintali di cibo al mese ai circa 150 utenti abituali e ai tanti occasionali. Dopo il Covid c’è un costante aumento delle richieste di aiuto da persone sole e famiglie numerose disperate. Con i soldi degli ultimi finanziamenti comunali a Natale regaleremo dei buoni da spendere nelle macellerie paesane. Le storie più comuni sono quelle delle coppie in crisi per motivi economici: prima aiutiamo la loro famiglia, spesso poi li ritroviamo separati e a quel punto dobbiamo aiutare le due famiglie nate dal divorzio».

«Collaboriamo con i servizi sociali - racconta un’altra volontaria della Caritas - con i quali siamo in costante contatto per una collaborazione reciproca: consegniamo cibo, vestiario, buoni bombola, medicinali sotto prescrizione degli specialisti di base, giochi e soprattutto assistenza e ascolto alle persone».

Anche l’impegno della Consulta delle donne è quotidiano: «Prepariamo cinquanta pasti caldi che portiamo a chi ne ha bisogno. Un aiuto concreto, di cui si sente bisogno ad Assemini e che viene gestito in collaborazione con l’amministrazione municipale».

Il Comune

L’amministrazione promuove una politica di sostegno e di assistenza alle fasce più deboli. Lo spiega Antonella Mostallino, assessora alle Politiche sociali: «C’è un aumento di richieste di intervento economico da parte delle famiglie che si rivolgono per le emergenze ai Servizi sociali. Il fine è quello di essere sostenute prioritariamente per il soddisfacimento dei bisogni primari come il pagamento delle utenze, le spese alimentari e i contributi a sostegno delle spese per l’abitazione. Da diversi anni collaboriamo con le Caritas e con le altre associazioni che si occupano di sociale».

«La mensa sociale - conclude Mostallino - è un servizio comunale a favore dei cittadini adulti in condizione di indigenza e di esclusione sociale ma autosufficienti. Era stato concepito per un consumo in loco ma con il Covid-19 abbiamo intrapreso la strada dell’asporto».

