Caritas, patto d’amore per i giovani 

La Caritas, i giovani, la scuola. Oltre il pane e tutto ciò che di materiale può esistere, c’è di più: lo studio, la cultura, la dignità, il futuro che deve essere garantito a ogni persona. Ai giovani, in particolare. La Caritas è tutto questo e anche di più come emerso nella giornata dedicata alla consegna di venti borse di studio a ragazze e ragazzi che dopo il diploma e la maturità continuano gli studi all’università «per aprire importanti spazi culturali, di progresso nella e per la nostra terra – ha sottolineato l’arcivescovo Padre Roberto Carboni- Una ricchezza ricevuta e che va restituita alla comunità che vi ha visto nascere e crescere».

Le iniziative

Nella sede dell’Istituto di Scienze religiose di via Cagliari grazie a questa iniziativa si sono spalancati portoni ai giovani che si sono particolarmente distinti negli studi. Oltre alle borse di studio per la valorizzazione dei giovani più meritevoli, la direttrice della Caritas Giovanna Lai ha ricordato diverse iniziative per la formazione delle nuove generazioni «per valorizzarle e renderle protagoniste». Il “doposcuola”, servizio personalizzato di recupero delle attività scolastiche; il “supporto linguistico per stranieri” con lezioni di italiano per giovani immigrati. «Corsi fondamentali perché chi non conosce la lingua del posto in cui si trova, è ancora più povero» ricorda l’insegnante volontaria Tilde Cruciani. C’è poi il progetto per l’alternanza scuola-lavoro, siglato dalla Caritas con alcune scuole superiori e “Artigiani di futuro” con studenti di sei classi del triennio degli istituti secondari della Diocesi.

La testimonianza

«Mesi fa è stato firmato anche un accordo per un tirocinio con l’Università Cà Foscari di Venezia – ricorda la direttrice - per un periodo di volontariato in Caritas della laureanda Elisa Cuscusa. Dopo la laurea in Lingua e cultura Medio Orientale, Elisa ora frequenta la Magistrale in “Migrazione diritto e integrazione” alla facoltà di Giurisprudenza all’Università di Palermo». «Il periodo alla Caritas di Oristano è stata fondamentale, ho acquisito un bagaglio che mi ha permesso di continuare la strada che ho sempre sognato» racconta la studentessa. Il dirigente scolastico del liceo classico De Castro, Pino Tilocca: «In Caritas c’è gente che si sporca le mani. Con noi da diversi anni esiste comunanza di intenti». Il saluto dell’amministrazione comunale è arrivato dall’assessora alle Attività produttive Rossana Fozzi: «Rivolgo un appello ai giovani: collaborate con la Caritas e con le altre associazioni, la società ha tanto bisogno di voi». Dall’arcivescovo Padre Roberto e dalla direttrice Caritas Giovanna Lai, infine gli auguri ai giovani «cittadini attivi, responsabili di relazioni positive e solidali tra loro e con la società intera».