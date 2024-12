Caritas nella trincea delle povertà, 2500 assistiti 

Uno sguardo diverso. È quello che la Caritas di Sassari sta dando al mondo delle povertà da un anno e che ieri a San Giorgio, in uno dei presidi diocesani, ha portato a un incontro con 250 persone, alcune delle quali del tutto prive di mezzi. «In un anno - racconta Antonello Spanu, direttore dell’organizzazione in città - ne abbiamo accolte 2500 ma sono solo quelle censite con strumenti informatici. La realtà numerica è molto più ampia». Questa piccola frazione di umanità sofferente ha potuto usufruire di un pranzo collettivo e anche dei biglietti gratuiti forniti dall’Atp per raggiungere la struttura. «Molti di loro sono extracomunitari, tra africani, bengalesi e pakistani, poi ci sono i sassaresi - spiegano Lidia e Audrey, operatrici della Caritas- e la comunità rom che è seguita da uno dei nostri centri». E proprio questi sono la novità della Caritas perché, come sottolinea Spanu, «si mettono in posizione d’ascolto e ridanno dignità a persone ridotte a scarti e che aiutiamo affinché trovino una loro autonomia». «Si tratta di una missione - dichiara l’arcivescovo di Sassari monsignor Gianfranco Saba- la Caritas è il segno della presenza di Dio verso i nostri fratelli e sorelle ma è anche l’accoglienza di Cristo, povero e sofferente che viene a bussare alla nostra porta».