Caritas, la solidarietà non va in vacanza 

La solidarietà non va in vacanza, anzi durante le feste mette un marcia in più per cercare di alleviare le sofferenze dei più bisognosi. Anche ieri, Santo Stefano, i volontari della mensa Caritas di viale Sant’Ignazio, si sono fatti in quattro, servendo un piatto caldo e una parola di conforto a tanti indigenti: 55 colazioni, 135 pranzi e 122 cene. Il menu era speciale: lasagne al forno, fusilli al sugo, agnello in umido, pollo, maialetto, “cordula”, frutta e verdura coltivata dai detenuti del carcere di Uta. Le porzioni sono sempre abbondanti e il bis non viene mai negato. «I numeri durante le feste aumentano», spiega il responsabile della mensa Eugenio Mulana. «Molte strutture sono chiuse e per questo vengono da noi, che non chiudiamo mai».

La prima volta

La fila, nel cortile della Caritas, inizia da presto. Qualcuno, non avendo altro da fare se non aspettare che il tempo passi, dopo la colazione, attende nelle panchine che arrivi anche l’ora di pranzo. Gli argomenti sono sempre gli stessi: la mancanza di una casa e il modo come sbarcare il lunario. Stranieri e tanti italiani che approfittano del momento conviviale anche per scambiare due chiacchiere.

Per Rita, 59 anni, 3 figli, è la prima volta alla mensa della Caritas. Anzi, a dir la verità, è un ritorno dopo anni. «La vita ha girato così. Prima stavo con il mio compagno a casa di mia sorella, poi le cose sono andate male e sono rimasta senza casa. Da allora vivo in una stanza a Pirri che mi ha messo a disposizione una mia amica, con la quale divido le spese». Appunto, come fa a pagare le spese? «Sono invalida al 100% e con la pensione da 700 euro riesco a coprire i costi delle bollette e dell’affitto. Però così non posso continuare, il mio compagno vive nel dormitorio della Caritas e alle 10 deve rientrare.Questa non è una vita di coppia. Sono 138ª in graduatoria, qualcuno ci aiuti».

È la prima volta, ma come volontarie, per due sorelle milanesi, dal cognome sardissimo. Francesca e Clara Mulas hanno esordito alla mensa di viale Sant’Ignazio servendo l’insalata e i pomodori. «Volevamo passare le festività in modo diverso, mettendoci a disposizione degli altri, di chi ha avuto meno fortuna di noi. Grazie alla Caritas che ci dato questa opportunità, ci siamo riuscite».

Nel dormitorio

Franco Rimoli, ha 64 anni e due figli. Anche la sua è una vita a credito con la fortuna. «Lavoravo in un panificio di via Dante, da un giorno all’altro ho perso tutto e sono finito in mezzo alla strada. Da luglio dormo e mangio alla Caritas, ma è dura: gli orari sono molto rigidi». Ma oggi è un altro giorno: «Ho un incontro con gli assistenti sociali del Comune per l’assegno di inclusione, speriamo bene».

Emanuele Nonnis fa il volontario alla Caritas ma la situazione è simile a chi sta dall’altra parte della barricata. «Ho ricevuto uno sfratto giudiziario dalla casa di Quartucciu. Vivo con 300 euro di pensione di invalidità e pagare gli affitti è complicato. Chi può per favore mi aiuti, non so dove andare, mi accontento di una stanza, un bagno e un cucinotto».

Ai fornelli

Gesuino Mulana è stato incaricato da don Marco Lai di gestire la mensa. «Offriamo ai nostri ospiti quello che ci dà la Provvidenza. Almeno due primi, vari secondi, pane, dolci e la verdura dell’orto solidale coltivata dai detenuti del carcere di Uta, grazie a un progetto del Rotary. La solidarietà non va mai in vacanza, noi siamo a disposizione degli altri, tutti i giorni a colazione, pranzo e cena». Durante le feste i numeri aumentano. «Altre mense chiudono e chi non sa come mangiare viene da noi: la porta è sempre aperta».

