Caritas in campo contro la povertà 

Nuovi orari alla Caritas parrocchiale “Madre Teresa” di Serramanna, che grazie all’impegno di uno stuolo di volontarie e volontari aiuta decine di soggetti e famiglie in disagio economico e sociale della cittadina, con il Centro di ascolto, la donazione di alimenti e buoni spesa, l’acquisto di bombole di gas, il pagamento di bollette e canoni di locazione.

“Il Centro di ascolto apre il lunedì dalle 9,30 alle 11,30 e il giovedì dalle 17 alle 19”, scrive don Giuseppe Pes, il parroco di San Leonardo e responsabile della Caritas. “La distruzione degli alimenti – prosegue – viene effettuata il martedì e il venerdì, dalle 16 alle 18”.

Il Centro di ascolto può essere contattato telefonando durante gli orari di apertura ai numeri 347/8177309 o 070/2049061.

