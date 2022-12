Caritas, aiuti in aumento 

In una Nuoro sempre più sola, nonostante il periodo di festa, non mancano altri servizi. «Offriamo accompagnamento e vicinanza per coloro che sono in strada con la collaborazione dei servizi territoriali e sociali - continua suor Pierina -. Si riscontra tanta solitudine, soprattutto negli anziani. Per l’Avvento abbiamo organizzato una volta a settimana un momento di preghiera tramite WhatsApp e Zoom per collegare persone che si trovano negli ospedali, nelle case di riposo o a casa. Ci si scambia due parole sentendosi in comunità».

«Nella sede abbiamo la mensa per le persone impossibilitate a cucinare come invalidi o anziani, ma interveniamo spesso con la consegna di viveri a chi è in difficoltà - afferma suor Pierina Careddu, responsabile della Caritas diocesana -. Abbiamo una sorta di emporio solidale, e facciamo sì che le persone possano raggiungere una certa autonomia per poter reperire un domani da sole le risorse primarie necessarie al sostentamento». L’aiuto principale avviene mediante l’ascolto costante, telefonico e nei centri ad hoc. Per le famiglie, esiste un servizio di supporto scolastico poiché la povertà in città non permette più ai genitori di sostenere le spese per far studiare i figli. Sempre per loro c’è il progetto “L’amore è più forte delle fragilità” che le aiuta a uscire dalle situazioni più fragili e complicate e in particolare dalla povertà estrema.

Nuoro è sempre più povera. I cittadini disperati si trovano costretti a occupare palazzi altrimenti abbandonati, scantinati senza bagno, dormire in auto privi dei beni primari, che dovrebbero essere un diritto. Si vive senza corrente elettrica, a malapena con l’acqua per potersi lavare, i soldi per la spesa sono sempre meno, il lavoro a tempo indeterminato è per alcuni un’utopia. In questo contesto di difficoltà aumentano le richieste di aiuto alla Caritas.

Le famiglie

In strada

In una Nuoro sempre più sola, nonostante il periodo di festa, non mancano altri servizi. «Offriamo accompagnamento e vicinanza per coloro che sono in strada con la collaborazione dei servizi territoriali e sociali - continua suor Pierina -. Si riscontra tanta solitudine, soprattutto negli anziani. Per l’Avvento abbiamo organizzato una volta a settimana un momento di preghiera tramite WhatsApp e Zoom per collegare persone che si trovano negli ospedali, nelle case di riposo o a casa. Ci si scambia due parole sentendosi in comunità».

L’appello

Nonostante il numero in crescita di richieste di aiuto, sono ancora parecchie le persone che evitano di farsi avanti, forse per vergogna. Caritas offre il numero +39 3382592595 attivo 24 ore su 24. «Tuteliamo la privacy - dicono - chi ha bisogno può rivolgersi a noi telefonicamente e, se ha esigenza di venire in sede, diciamo loro gli orari più adatti per essere più sereni e non trovare nessun altro oltre noi. Le porte sono sempre aperte, qui ci si sentirà accolti come in una famiglia, dove ci si muove per gli altri, per chi ha necessità. Vogliamo che nessuno si senta solo, che tutti siano amati, ascoltati, accolti. Ci impegniamo per questo, è il nostro obiettivo». Un lavoro importante, spinto dalla volontà di attivarsi in maniera concreta per gli altri. Attraverso l’ascolto e le azioni si dà realmente una mano.

L’urgenza nel voler sanare i bisogni dei singoli e delle famiglie si manifesta attraverso la solidarietà, ma restano in un limbo altre esigenze, come quelle di coloro che chiedono una casa ad Area che pare averli dimenticati.

