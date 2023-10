Il caro prezzi non risparmia la commemorazione dei defunti. Aumenta il costo dei fiori: i mazzetti di crisantemi sono aumentati da 3 a 4 euro. Rose e orchidee sono saliti fino al 20%. A Cagliari e in tutta l’Isola in ogni caso c’è grande folla nei cimiteri. Coldiretti Sardegna: ogni famiglia spende in media 30 euro.

a pagina 16