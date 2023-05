Carissime vacanze. È aumentato tutto: dai trasporti alla ristorazione, dal noleggio di ombrelloni e lettini alla tassa di soggiorno, ai biglietti di musei e spettacoli. In questa estate alle porte la Sardegna registra i rincari più alti tra le località balneari italiane, dal 20 al 30% in più rispetto allo scorso anno per alberghi e b&b. Intanto cresce il numero delle case-vacanza: nella piattaforma della Regione ne sono state iscritte 8mila più del 2022.

