Carissima estate a Pula e Chia «Gli aumenti? Scelte obbligate» 

Un’estate più cara rispetto alla precedente, ma con moderazione: Pula e Domus de Maria fanno i conti con l’aumento generale dei prezzi ma dagli alberghi ai ristoranti, passando per supermercati e stabilimenti balneari la parola d’ordine è contenere i rincari per non perdere i clienti locali e attirare i turisti.

Marco Piras, proprietario del ristorante Tzia Leunora di Pula, è stato costretto a togliere qualcosa dal suo menù: «I prezzi, fatta eccezione per i vini, non sono cambiati. Piuttosto ho dovuto rinunciare ai gamberoni, che al mercato costano tra i 50 e i 60 euro al chilo: in pratica sarei obbligato a venderli al prezzo dell’aragosta».

Alberghi

Da Santa Margherita a Chia il costo di una camera d’albergo subirà un aumento in alcuni casi anche superiore al 20 per cento. Manuele Tronci, direttore dell’Is Molas hotel e presidente del consorzio Pula turismo, che riunisce gli operatori turistici della zona, chiarisce le motivazioni: «Si tratta di una scelta obbligata, visto che anche noi dobbiamo fare i conti con l’aumento del costo dei servizi e del food and beverage . Le nostre spese per luce, gas e acqua sono aumentate, la guerra e il conseguente aumento del costo dell’energia ha reso tutto più complicato».

Angelo Pittaluga, consulente tecnico del Chia Laguna, spiega però che gli aumenti del costo del soggiorno non andranno a influire sulla stagione: «Il nostro target è già piuttosto alto, gli aumenti non vanno quindi a incidere sulle scelte dei clienti. È chiaro che quando una struttura deve affrontare spese superiori a quelle della passata stagione deve per forza rivedere il proprio listino».

Lettini e ombrelloni

Danilo Cacciuto, titolare dello stabilimento balneare Villaggio 88 di Nora, garantisce maggiorazioni contenute. «Se aumentano il caffè e pure l’acqua – riflette – un ritocco ai prezzi è inevitabile. A giugno lo scorso anno due lettini e ombrellone costavano 30 euro, 40 a luglio e agosto: questa estate partiamo da 35 per arrivare a 45 in piena stagione».

Fabrizio Branca, proprietario dello stabilimento Sa Colonia di Chia, ha scelto di non ritoccare i prezzi: «La nostra zona offre davvero pochi servizi, se diventassimo più cari verrebbero di sicuro meno clienti. Qui sono in tanti a fare il mio ragionamento. Ora lettini e ombrellone oscillano tra i 30 e i 40 euro: una prima fila in piena stagione arriverà a 60».

Case vacanza

Alessandro Casula, dell’agenzia immobiliare IzzHome di Pula, spiega come il prezzo degli affitti per le case vacanze abbia subito aumenti che oscillano tra il 15 e il 20 per cento: «Bisogna precisare che questo settore va incontro a un aumento fisiologico del 7 per cento all’anno ma le tariffe sono fluide, perché se non si riesce ad affittare una casa per una cifra è logico che bisognerà abbassare le pretese. Il mio telefono ha ripreso a squillare due giorni fa: le prenotazioni sono rimaste bloccate a causa del maltempo».

Frutta salata

Mariano Lecca, titolare della Conad di Pula, punta il dito sull’aumento del costo dell’energia dell’ultimo anno, ma anche sulla recente alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, regione dalla quale arrivano diversi tipi di frutta e ortaggi: «I rincari – giura – sono minimi per i beni di prima necessità: su pane, pasta e latte i ritocchi sono esigui. Si fanno invece sentire maggiormente sull’ortofrutta e i prodotti cosmetici».

«Io vedo ribassi»

Per Ettore Caboni, titolare di una ferramenta e vice presidente ViviPula, l’associazione che riunisce commercianti e artigiani del paese, i prezzi al dettaglio si stanno assestando a quelli del periodo che ha preceduto l’esplosione del caro energia: «In linea di massima non vedo grandi aumenti, anzi, in alcuni casi i listini sono stati ritoccati al ribasso. Per noi il periodo peggiore è cominciato alla fine della scorsa estate per proseguire nei mesi invernali».

