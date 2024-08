Carini si ritira in lacrime 

PARIGI. Solo un pugno, appena 46 secondi, il tempo di togliersi il casco e gridare 'basta, io non combatto più'. Dice che non è una resa e lo fa tra le lacrime Angela Carini, stordita un po' da quel jab che le ha rifilato in avvio di match Imane Khelif, molto dalle polemiche soprattutto politiche che hanno accompagnato questo esordio dell'azzurra del pugilato a cui il sorteggio aveva assegnato la contestatissima avversaria algerina. Idolo in patria, ambasciatrice Unicef, ma avversata dalla federazione internazionale di boxe (e per questo esclusa dallo scorso mondiale organizzato dall'Iba appunto) perché dai test effettuati risultava iper-androgina, insomma con testosterone da uomo, ma donna all'anagrafe e non solo per il Cio. E quindi regolarmente tra gli atleti della famiglia olimpica in questi Giochi parigini.

Le parole

«Mi ha fatto malissimo, ho sentito troppo dolore», ha detto però l'azzurra piangendo, per chiarire il motivo di quell'apparizione-lampo. Smentiscono ci sia stata premeditazione nell'abbandono e quella manciata di secondi è nata lì, nel turbinio di dolore ed emozione. Le due erano salite sul quadrato, di fronte tribune affollatissime, con tante bandiere dell'Algeria per Imane: non si pensava che lo show così poco. Al primo sfiorarsi, un destro dritto sul naso, l'azzurra si avvicina alle corde, dal suo coach Emanuele Renzini, si toglie il casco, una goccia di sangue rimbalza sull'elastico dei pantaloncini: lei è scossa, fa cenno anche con le braccia. Stop non vado avanti. Passa qualche altro istante e poi l'arbitro guatemalteco proclama la vittoria di Khelif per abbandono dell'avversaria. La curva esulta, Carini in lacrime si inginocchia al centro del ring: «Non mi sono arresa, ne esco a testa alta sono e resto una guerriera», le parole della venticinquenne napoletana, «volevo esserci, ho pensato a mio padre e a Dio. Hanno voluto così». Il papà scomparso tre anni fa, faro nella vita fuori e dentro il quadrato. Lei pensava solo di dover tirare i pugni come fa da dieci anni, per oltre cento incontri: e invece si è trovata in mezzo a una 'bomba mediatica' come l'ha definita il suo coach, Emanuele Renzini, con gli esponenti di governo che hanno gridato allo scandalo, infuriati per quella che ritenevano una sfida impari. Una donna contro un uomo, Davide contro Golia, affaire che ha scatenato perfino il dibattito che divide conservatori e progressisti. Pole miche politiche ma non solo che sono destinate a durare. La pugile Irma Testa adesso chiede regole chiare. In serata la premier Giorgia Meloni («Le tesi estreme incidono su diritti donne. Non è discriminazione, ma equa competizione») ha voluto incontrarla.

