Carignano e tonno alla conquista del Giappone 

Tonno, gallette e carignano sono già arrivati in Giappone per celebrare uno dei simboli delle eccellenze gastronomiche sarde nella degustazione promossa dall’Aitef (associazione italiana tutela emigrati famiglie), con il patrocinio della Regione e del Comune di Carloforte, con il circolo sardo Isola Sardegna Giappone di Tokyo.

Il tonno rosso di Carloforte sarà il protagonista assoluto dell’evento, in programma a Tokyo, domani a partire dalle 19. Alla presentazione interverranno Giovanni Piliarvu, presidente del circolo sardo a Tokyo, e Tonino Casu, presidente regionale dell’Aitef Sardegna, e Marinella Grosso, Managing Director della Carloforte Tonnara. «È un orgoglio promuovere le eccellenze del nostro territorio attraverso due prodotti unici al mondo, come il nostro tonno rosso e il carignano del Sulcis – dice Marinella Grosso – racconteremo il nostro territorio attraverso le eccellenze che ci caratterizzano». Appuntamento dedicato al tonno rosso, il simbolo per eccellenza di Carloforte che diventa protagonista di una degustazione ad hoc nel Sol Levante, mentre l’isola di San Pietro si prepara al Girotonno 2025, kermesse di cucina internazionale che celebra il tonno. (a. pa.)

