Carignano doc, due milioni di bottiglie prodotte 

«Fare vino è arte, perché è disegnare quello che la natura crea e trasformarlo secondo le sensibilità di ciascuno». Questa frase pronunciata da Pierdario Fasciano, miglior sommelier Fisar 2025, sintetizza il senso del convegno “I nostri calici, ambasciatori del terroir Sulcis” che si è svolto in piazza Marmilla a Carbonia all’interno della quarta edizione di “Calici in piazza”.

Nel corso dell’iniziativa, voluta dal consigliere comunale di “Carbonia Insieme” Beppe Vella, sono intervenuti, oltre al moderatore Simone Franceschi, il direttore della Coldiretti di Cagliari, Giuseppe Casu, il sindaco e l’assessora comunale alla Cultura, Pietro Morittu e Giorgia Meli, il presidente del Cammino minerario di Santa Barbara, Mauro Usai, il presidente e il vicepresidente del consorzio del Carignano, Elvio Curreli, e Gianluca Usai.

Proprio Usai, nel suo intervento, ha fornito alcuni numeri: «Due milioni di bottiglie di Carignano Doc prodotte di cui il 70% per il mercato isolano e nazionale e il 30% per il quello internazionale”. Tutti i presenti sono stati d’accordo su una direttiva, ovvero quella di non disperdere e anzi far fruttare le enormi potenzialità del Sulcis anche e soprattutto nel settore enogastronomico.

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