Carico e scarico merci, raffica di multe 

Per le attività che effettuano distribuzione merci o artigiani con veicoli commerciali vale la regola che chi non possiede un autocarro a nome dell’azienda non può usufruire degli stalli riservati al carico e scarico. Questo è ciò che prevede un articolo del codice della strada. «Capiamo la legge, e noi cerchiamo sempre di rispettarla», spiega Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio Sud Sardegna, «tuttavia talvolta, come in questi casi, diventa impossibile lavorare senza correre il rischio di incappare in una sanzione. Sono almeno venti le segnalazioni ricevute negli ultimi giorni». Il motivo? «Esiste un’anomalia dovuta forse anche alla non ben chiara interpretazione della norma che comunque pone gli operatori a rischio sanzione. Chi acquista un automezzo a nome dell’azienda a volte lo fa come auto aziendale, anche perché ricordiamoci che le nostre aziende sono molto spesso ditte individuali o a nome collettivo, dove il patrimonio del titolare per certi versi coincide con quello dell’azienda. Pertanto è davvero difficile che un piccolissimo barista si possa permettere sia autocarro che automezzo privato», spiega ancora Frongia. E conclude: «Non chiediamo di chiudere un occhio nei confronti dei lavoratori, ma solo di istituire un pass apposito, anche per chi non possiede un autocarro, per usufruire degli stalli riservati al carico e scarico». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA