Cariche sugli studenti, è scontro 

Cariche della polizia alle manifestazioni pro Palestina: cinque studenti feriti a Pisa, una ragazza col naso fratturato a Firenze e una raffica di accuse dal centrosinistra alla gestione dell’ordine pubblico, con richieste di chiarimenti al ministro dell’Interno.

I video

Dal 7 ottobre, giorno dell’attacco di Hamas, in Italia si sono svolte 1.023 manifestazioni pro Palestina, in 33 si sono registrati problemi di ordine pubblico con 157 denunciati e 26 feriti tra gli agenti. Ieri a Pisa un corteo studentesco improvvisato verso la sede centrale dell’Ateneo è stato fermato da più cariche della polizia. «Ha caricato una manifestazione assolutamente pacifica, ma determinata ad andare avanti per portare solidarietà al popolo palestinese», racconta una studentessa. Video con gli studenti chiusi e colpiti in una strada stretta hanno fatto velocemente il giro dei social. Anche il sindaco leghista Michele Conti si è detto «profondamente amareggiato, prima ancora che come sindaco, come cittadino e genitore. Ho telefonato a questore e prefetto per chiedere conto di quanto avvenuto. A entrambi ho ribadito che chiunque deve essere libero di manifestare liberamente il proprio pensiero».

Firenze

A Firenze il corteo vedeva insieme Cobas, studenti e comunità palestinese, le cariche sono arrivate quando i manifestanti si sono mossi verso una destinazione non autorizzata, il consolato Usa. E il sindaco Dario Nardella chiede perché «la reazione delle forze dell’ordine sia stata così sproporzionata e violenta per una manifestazione che, seppure su un percorso non autorizzato, era pacifica e non violenta».

«Difficoltà operative»

La segretaria Pd Elly Schlein: «Basta manganellate sugli studenti. Le immagini di Pisa sono inaccettabile». «Non può essere questa la risposta dello Stato al dissenso», attacca Giuseppe Conte per il M5S. Tre giorni fa alla Camera il ministro Piantedosi aveva negato «un disegno del governo per reprimere il dissenso politico», ieri in serata il dipartimento della Pubblica sicurezza ha parlato di impegno «da sempre proteso a garantire il massimo esercizio della libertà di manifestazione e nel contempo ad assicurare la necessaria tutela degli obiettivi sensibili», e ammettendo «difficoltà operative di gestione» assicura che quanto accaduto «costituirà, come sempre, momento di riflessione e di verifica sugli aspetti organizzativi ed operativi ».

RIPRODUZIONE RISERVATA