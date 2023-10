Caricano uno scooter su un furgone Intercettati dai carabinieri, i ladri fuggono  

Hanno caricato uno scooter su un furgone per portarlo via ma sono stati intercettati da una pattuglia di carabinieri: hanno abbandonato il ciclomotore, riuscendo ad allontanarsi e a sparire nel nulla. L’episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e ieri a Genneruxi. I militari della compagnia hanno in mano degli elementi e sperano di poter risalire al mezzo utilizzato per il tentativo di furto. Ma nel rione, e non solo, cresce la preoccupazione per l’incremento di reati di questo tipo.

La pattuglia dei carabinieri ha raggiunto il quartiere dopo la segnalazione di un furto di uno scooter. E quando i militari sono arrivati nella zona non hanno trovato il furgone che si era già allontanato con il ciclomotore. Probabilmente però i ladri hanno capito di essere nel mirino e hanno così deciso di liberarsi dello scooter, lasciandolo per strada e proseguire così la loro fuga senza essere intercettati. Le indagini da parte degli investigatori della compagnia di Cagliari vanno avanti per cercare di risalire agli autori del blitz e per capire se siano gli stessi di altri furti simili. (m. v.)

