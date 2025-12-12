Carica Pisacane: ci siamo preparati per dire la nostra 

Assemini. «Dobbiamo essere una famiglia unita, umile, per far sì che la prestazione con la Roma, dopo quelle con il Napoli e con la stessa Juventus nonostante il risultato, diventino routine». Nuovo giro, nuova sfida ad alto rischio per il Cagliari, stasera a Bergamo. Ma Fabio Pisacane la prende di petto. «L’Atalanta negli spazi aperti può far male se non la affronti con un occhio maniacale, le marcature preventive possono fare la differenza in una gara come questa. L’abbiamo preparata, in ogni caso, per dire la nostra e per metterli in difficoltà». E così come era successo contro la Lupa domenica scorsa, sottolinea lo stesso tecnico rossoblù, «chi vincerà più duelli, avrà maggiori possibilità di aggiudicarsi la partita».

«Un’Atalanta forte»

Testa, cuore e l’adrenalina a mille. «Oltre ai tre punti, la vittoria sulla Roma ha dato molto dal punto di vista mentale, anche perché quando non vinci, è normale che l’entusiasmo un po’ cali, anche nel singolo», rilancia così la sfida l’allenatore del Cagliari in conferenza stampa dalla pancia del “Crai Sport Center” di Assemini dove non si è ancora spenta l’eco dell’impresa e già si punta alla prossima. L’Atalanta va a corrente alternata, bellissima in Europa mentre tentenna in campionato. «L’Atalanta è forte», taglia corto Pisacane che chiede alla sua squadra un’ulteriore prova di forza e compattezza. Come è cambiata, piuttosto, la Dea col passaggio da Juric a Palladino? «Raffaele è un misto tra l’Atalanta “gasperiniana" e quello che ci sta mettendo lui. L’uomo contro uomo è meno sfrenato, la costruzione più ragionata. Al di là di tutto», ribadisce Pisacane, «è un’Atalanta forte».

Il caso

Ancora out Mina. «Non ha senso forzare», chiarisce Pisacane, «impariamo dal passato considerata la contusione che ha avuto al ginocchio, valutiamo giorno per giorno quando farlo rientrare in gruppo». Sulla vicenda Folorunsho, il tecnico rossoblù tiene poi a precisare: «Non è stato indubbiamente un bello spettacolo. Vi assicuro, però, che Folo è un ragazzo straordinario, genuino. Sì è subito reso conto dell’errore e del fatto che non sia stato un bel gesto e si è subito scusato. Quello che è successo è un qualcosa che non lo rappresenta e non ci rappresenta. C’è poco da giustificare, ma mi viene da pensare al valore umano del ragazzo e sono convinto che di questa esperienza potrà fare tesoro».

