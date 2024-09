Carica Palomino: «Il Cagliari nel destino» 

Assemini. Gli sono bastanti 82 minuti (30 contro il Como e 52 a Lecce) per far vedere di che pasta è fatto. Subito in campo per accelerare l’integrazione, sia tattica che fisica essendosi aggregato al gruppo solo i primi di agosto, ha spiegato l’allenatore Nicola che su di lui ci punta forte non solo dal punto di vista tecnico. «Ho avuto un buon impatto con tutti. I compagni, il mister, l’ambiente in generale. Sono contento della scelta e darò tutto me stesso». L’esperienza lo ha aiutato in queste prime due uscite in rossoblù, ora, però, José Luis Palomino ha bisogno di ritrovare una condizione atletica quanto meno accettabile per lasciare il segno come ha fatto per ben sette stagioni con la maglia dell’Atalanta. E la sosta sembra quasi un assist del destino per il difensore argentino, che a 34 anni (da gennaio saranno 35) vuole dimostrare di avere ancora il passo, i tempi e la testa per poter fare la differenza in Serie A.

Cagliari, finalmente

«Scusate il ritardo». In tutti sensi. Perché la conferenza stampa al “Crai Sport Center” di Assemini inizia mezz’ora più tardi rispetto al previsto. E perché Palomino stava per trasferirsi al Cagliari già un anno fa. Prima ancora, addirittura, c’erano stati dei contatti, svela lo stesso difensore. «Sono felice che mi abbiano richiamato e ne approfitto per ringraziare coloro che hanno permesso che arrivassi qui». Perché il Cagliari? «Perché volevo restare in Italia e perché mi ha sempre voluto, almeno questa è stata la sensazione».

Nessun dualismo

Pronti via. «Non giocavo da un anno circa, ma mi sono messo subito a disposizione e trovato bene in campo». Braccetto destro o più al centro? «Adesso dobbiamo capire col mister qual è la posizione giusta per me». A proposito di Nicola: «Ci eravamo sentiti al telefono già prima che arrivassi, ha ben chiaro ciò che vuole fare. Vuole dare un’identità alla squadra. E perché questo avvenga dobbiamo tutti lavorare. So che lui si aspetta tanto da me e io sono qui per dare il massimo». Nessun dualismo con Mina, chiarisce. «Gioca chi sta meglio e se stiamo meglio entrambi possiamo giocare anche insieme». Detto questo: «Non è scontato che siccome abbiamo più esperienza degli altri, dobbiamo giocare sempre noi due». Da Bergamo con furore. E umiltà, dunque. «È stato bello il modo in cui mi hanno salutato i tifosi quando sono andato via. Con l’Atalanta ci siamo dati tanto entrambi. Adesso, però», tiene a precisare, «mi aspetta una sfida nuova con sensazioni nuove. Sono felice e carico».

La famiglia nel cuore

Appassionato di architettura, ama rilassarsi con una chitarra in mano. Così duro e spietato in campo, così dolce e disponibile mentre prova a raccontarsi. Il suo sorriso è contagioso, si diverte a rispondere alle domande più bizzarre, ricorda volentieri i tempi in cui aiutava il padre a vendere il pane e i giornali al semaforo. E si emoziona, non poco, quando ripensa ai sacrifici fatti dai genitori. «Il calcio mi ha fatto superare momenti difficili e diventare forte di testa. Però tutto nasce in famiglia, dai sacrifici che facevano mio padre e mia madre. Eravamo cinque fratelli in casa, io ero il più piccolo. Non ci hanno mai fatto mancare nulla e ho potuto così coronare il mio sogno. Purtroppo, a volte ci dimentichiamo di ringraziarli. Per questo, la prima cosa che farò appena tornerò a casa, sarà chiamare mia madre. Per ringraziarla».

