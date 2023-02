Carica la stufa, casa a fuoco 

In piazza degli Sforza, molti abitanti sono scesi in strada per verificare anche se i proprietari della casa in fiamme potessero aver bisogno d’aiuto. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco della squadra 4A dotata di autobotte, dell’autoscala con cui i pompieri sono riusciti a raggiungere il terzo piano evitando le scale e il carro aria per il caricamento delle bombole.

È stata lei stessa, insieme ad altri inquilini e vicini di casa, a allertare il 115 per chiedere l’intervento immediato dei Vigili del fuoco, arrivati in piazza degli Sforza insieme a una pattuglia della Squadra Volante della Polizia e ai carabinieri. Le fiamme avevano già aggredito i mobili e il fumo denso e acre aveva invaso il salone, espandendosi sula terrazzini al terzo e ultimo piano di una palazzina, sfogandosi verso l’esterno. Sono stati momenti di vera paura. Il rischio è che l’incendio potesse estendersi e raggiungere anche il resto dell’appartamento, causando danni ancora più gravi, con riflessi, per via del calore sprigionato dal rogo, anche sugli altri appartamenti della palazzina.

Ha rischiato grosso la ragazza di 28 anni, proprietaria di un appartamento a Mulinu Becciu, quando ieri mattina ha tentato di caricare il serbatoio della stufa con il cherosere. Un’operazione eseguita quando l’impianto per riscaldare l’abitazione non era stato preventivamente spento e messo dunque in sicurezza. Un attimo ed è divampato il fuoco. Le fiamme hanno aggredito l’abitazione e fortunatamente non hanno raggiunto la donna che non ha riportato dal rogo nessuna conseguenza dal rogo. Gravemente danneggiata invece la camera dove si trovava la stufa.

Ha rischiato grosso la ragazza di 28 anni, proprietaria di un appartamento a Mulinu Becciu, quando ieri mattina ha tentato di caricare il serbatoio della stufa con il cherosere. Un’operazione eseguita quando l’impianto per riscaldare l’abitazione non era stato preventivamente spento e messo dunque in sicurezza. Un attimo ed è divampato il fuoco. Le fiamme hanno aggredito l’abitazione e fortunatamente non hanno raggiunto la donna che non ha riportato dal rogo nessuna conseguenza dal rogo. Gravemente danneggiata invece la camera dove si trovava la stufa.

L’allarme

È stata lei stessa, insieme ad altri inquilini e vicini di casa, a allertare il 115 per chiedere l’intervento immediato dei Vigili del fuoco, arrivati in piazza degli Sforza insieme a una pattuglia della Squadra Volante della Polizia e ai carabinieri. Le fiamme avevano già aggredito i mobili e il fumo denso e acre aveva invaso il salone, espandendosi sula terrazzini al terzo e ultimo piano di una palazzina, sfogandosi verso l’esterno. Sono stati momenti di vera paura. Il rischio è che l’incendio potesse estendersi e raggiungere anche il resto dell’appartamento, causando danni ancora più gravi, con riflessi, per via del calore sprigionato dal rogo, anche sugli altri appartamenti della palazzina.

La squadra

In piazza degli Sforza, molti abitanti sono scesi in strada per verificare anche se i proprietari della casa in fiamme potessero aver bisogno d’aiuto. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco della squadra 4A dotata di autobotte, dell’autoscala con cui i pompieri sono riusciti a raggiungere il terzo piano evitando le scale e il carro aria per il caricamento delle bombole.

Ci sono volute oltre due ore per mettere in sicurezza l’appartamento. Un lavoro delicato non solo sul fronte del fuoco ma anche per la bonifica e gli accertamenti delle condizioni dell’intera abitazione. Una cosa è certa. La 28enne, figlia dei proprietari della ca di Mulinu Becciu, ha davvero rischiato grosso mentre travasava il carburante nella stufa senza averla spenta. Una disattenzione che poteva avere conseguenze ben più gravi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata