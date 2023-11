Carica la legna e poi si accascia 

Tragedia ieri a Villasor, dove, nel pomeriggio, Antonio Carta, 66enne di Serramanna, ha perso la vita. Sarebbe stato un malore a stroncare l'uomo che si trovava impegnato nelle campagne sorresi, nel suo terreno, vicino alla base dell'aeronautica militare, dove da anni curava alcune coltivazioni.

Carta si trovava nel suo terreno che affaccia sulla Statale 196 che collega Villasor a Decimomannu. Secondo le prime ricostruzioni, era impegnato in una operazione faticosa, spostare legna che avrebbe poi caricato sulla sua vettura, una Nissan Quashquai, probabilmente per portarla a casa pe ril caminetto e il barbecue.

Il 66enne sarebbe quindi salito sull'auto dove sarebbe stato sorpreso dal malore fatale. Forse, resosi conto del pericolo, dopo pochissimi metri, ha aperto la portiera per uscire dal veicolo. Invece, Carta Antonio non ce l’ha fatta, si è accasciato al suolo, perdendo conoscenza.

Sul posto nel giro di pochi minuto sono arrivati gli operatori del 118 con un'ambulanza medicalizzata. A nulla sarebbero serviti i tanti tentativi di rianimare il 66enne di cui alla fine è stato dichiarato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Sanluri per gli accertamenti necessari in questi casi. In giornata il cadavere è stato restituito alla famiglia per poterne disporre il funerale.

