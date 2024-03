«Cari uomini, se diciamo no, è no» 

Camminare da sole la notte fa paura . Nel tessuto della nostra società è una frase ricorrente, che risuona nelle strade buie e negli angoli delle nostre città. È un'osservazione apparentemente innocua, ma nasconde una realtà oscura e dolorosa che molti preferiscono ignorare. Nell'ambito della sempre più cruciale lotta per i diritti delle donne e contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere, un nuovo evento si prepara a illuminare la scena culturale cagliaritana venerdì alle 20.30 nell’Auditorium del Conservatorio Pierluigi da Palestrina.

Ideato dalla giornalista de L’Unione Sarda Maria Francesca Chiappe, dall'artista Ambra Pintore e dall'avvocata Claudia Rabellino, lo spettacolo “Se dico no è no - Un anno di albe e tramonti contro la violenza di genere”, è creato da tre donne, per le donne, e con le donne, ma che parla a tutti. Una serata di musica, teatro, reading e mini talk, che si propone come esperienza artistica che inviti tutti, uomini, donne e bambini, alla riflessione su quanto sta accadendo nel mondo che ci circonda.

La cronaca più dura

Dallo stupro di gruppo di Palermo, passando per le assurde motivazioni a sentenze di assoluzione, fino alla donna ricoperta di cioccolato sul buffet di un hotel di lusso, sono tanti gli episodi dell’ultimo anno che dimostrano quanto sia ancora lunga la strada. Da percorrere tutti/e insieme per raggiungere l’obiettivo del rispetto reciproco. «Ho avuto l’idea ad agosto dell’anno scorso, proprio dopo il celebre episodio dei “cento cani su una gatta” di Palermo. Non riuscivo a togliermi dalla testa quelle immagini in bianco e nero. Poi la notizia della vittima costretta ad andare via dalla Sicilia dopo le minacce ricevute a seguito della denuncia. Ho provato una rabbia indescrivibile» racconta Maria Francesca Chiappe. «Ho subito pensato che, nel mio piccolo, dovevo provare a fare qualcosa». Così è nata l’idea di uno spettacolo teatrale, un modo nuovo, diverso dai soliti dibattiti, dalle conferenze, dagli articoli sul giornale, per trattare il tema. Ed è proprio attraverso l'espressione artistica che l’8 Marzo si spera di accendere una luce di speranza, stimolando la riflessione e il dialogo su quello che sta accadendo.

Sotto i riflettori

A dare voce alla serata Maria Francesca Chiappe, Lucido Sottile, Silvana Maniscalco, Massimiliano Medda, Ambra Pintore Quartetto con Roberto Scala, Federico Valenti e Diego Milia, Virginia Pishbin , Claudia Rabellino e le artiste del Conservatorio. «Ambra Pintore ha la direzione artistica, e insieme a Claudia Rabellino, professionista che si occupa di violenza di genere, abbiamo costruito lo spettacolo. Gli artisti sono tutti presenti per impegno civile, e l’ingresso è libero e gratuito per tutta la cittadinanza» continua Chiappe. «Ci sarà un inedito di Massimiliano Medda, un pezzo di Lucido Sottile, un mio monologo e due mini-talk». Il primo con Virginia Pishbin, presidente dei giovani iraniani e medico a Nuoro. Nata da padre iraniano, scappato dalla rivoluzione, è impegnata da anni a livello internazionale sulla situazione delle donne. Di questo, e della situazione della figura femminile nel mondo, avrà occasione di parlare durante lo spettacolo. Poi il talk di Silvana Maniscalco, fondatrice di Donna Ceteris.

Il cambiamento

L’obiettivo è rompere il silenzio sulla violenza di genere: camminare verso una società sicura per tutti, suscitare un pensiero, invitare a riflettere e provare a pensare che ognuno di noi può fare qualcosa. «Tutti abbiamo nipoti, figli, fratelli, colleghi. C’è la violenza che arriva al femminicidio , ma quello arriva alla fine. Prima c’è la violenza psicologica, la maternità senza diritti, la disparità economica, l’idea malata della donna in una subcultura diffusissima” conclude Chiappe. «Bisogna partire dal nostro piccolo mondo, dalle persone che abbiamo vicine, per cambiare le cose».

