«Cari turisti delusi, venite a La Caletta e sarete nostri ospiti» 

«Quando ho letto l’articolo pubblicato dal sito online de L’Unione Sarda, ho provato ad immedesimarmi in quella coppia di malcapitati turisti, realizzando che storie come la loro non ne devono capitare più».

La storia

L’assessore comunale al Turismo di Siniscola, Stefano Grecu, parla della vicenda dei due villeggianti che nei giorni scorsi hanno denunciato con una lettera aperta, il trattamento subito in un appartamento che avevano scelto a Fluminimaggiore per passare alcuni giorni di villeggiatura. «È una storia che fa male al nostro sistema di accoglienza e all’immagine turistica dell’intera isola», afferma l’amministratore comunale baroniese, titolare di una struttura ricettiva a La Caletta e dunque molto sensibile al problema dell’accoglienza. Sente il bisogno di risarcire moralmente la coppia di villeggianti che si sono autodefiniti “polli da spennare”. Per prima cosa sottolinea che ai malcapitati vanno fatte le scuse a nome di «tutti i professionisti che operano nel settore ricettivo e degli affitti brevi regolari, che fanno degli ospiti una risorsa da amare e coccolare» e come iniziativa personale, si propone di accogliere gratuitamente la malcapitata coppia di villeggianti a La Caletta «in una sistemazione in regola dove i servizi sono garantiti per offrire agli ospiti un piacevole e indimenticabile soggiorno».

La lettera

La vicenda era venuta a galla due giorni fa quando una donna aveva scritto a l’unionesarda.it per raccontare la sua esperienza a Fluminimaggiore. Rispondendo a un annuncio pubblicato su Subito.it per un appartamento, si erano accordati con i proprietari per trascorrere tre giorni nel periodo antecedente a Ferragosto. Al loro arrivo, dietro un compenso di 90 euro a notte, avevano però trovato una casa a loro dire sporca, arredata con mobili vecchi e senza le forniture di base.

Il raggiro

Una vacanza cara e, naturalmente, come spesso accade in casi simili «senza ricevuta fiscale, senza richiesta di documenti, quindi senza comunicazione delle generalità degli ospiti alle autorità», hanno precisato i due vacanzieri. Per l’assessore Grecu è chiaro che in base alle loro affermazioni i due turisti «sono stati raggirati. Come amministratore pubblico ma anche come operatore del settore questa vicenda mi ha toccato non poco – sostiene – ed è altrettanto chiaro che trattamenti di questo tipo possono minare la fiducia che invece questo particolare comparto deve trasmettere ai visitatori, che ripeto, non sono polli da spennare ma risorse da coccolare e da far stare bene sotto tutti gli aspetti».

L’esposto

L’assessore al Turismo plaude anche per la denuncia presentata alle autorità competenti da parte della coppia in vacanza nel Sulcis: «Invito a fare altrettanto tutti coloro che si trovano nella stessa situazione. A quelli che cercano una sistemazione per trascorrere le vacanze, suggerisco di affidarsi a proposte sicure e documentate».

