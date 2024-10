«Cari tedeschi, siate più prudenti» 

Nella stagione in cui il neologismo “overtourism” si è affermato come parola dell’anno, a Baunei, visto l’aumento esponenziale dei turisti a due ruote, che ogni giorno attraversano a centinaia il centro abitato, si parla già da tempo di “overbikers”. Una frequentazione gradita, ovviamente, in una comunità che punta sul turismo in tutte le sue declinazioni, ma che in seguito al contestuale aumento di incidenti, a cadenza quotidiana, alcuni mortali, lungo l’Orientale, con numerosi centauri stranieri coinvolti, ha spinto il sindaco di Baunei Stefano Monni ha scrivere un’accorata lettera agli ambasciatori di Germania, Austria e Svizzera, con allegati i link delle notizie sugli incidenti pubblicate su L’Unione Sarda. «Confidando in autorevole intervento teso a sensibilizzare, nelle forme e nei modi che vi competono, i vostri connazionali affinché episodi come quelli sopra descritti non si verifichino più».

In aumento

L’aumento dei motociclisti registrato quest’anno è ben noto a chiunque viaggi lungo la statale 125, e se è vero che fra gli operatori turistici da decenni i mesi di bassa stagione, come maggio e settembre, sono definiti “i mesi dei motociclisti”, è altrettanto vero che quest’anno, soprattutto a settembre, il fenomeno ha raggiunto livelli mai visti prima d’ora. «Vostre Eccellenze Ambasciatori di Germania, Svizzera e Austria – esordisce il sindaco Monni - il profondo sentimento di stima e di fratellanza che la comunità che rappresento nutre nei confronti dei Vostri connazionali, mi ha portato a scrivere la presente. Il territorio di Baunei è graditissima meta, da oltre 40 anni, di cittadini tedeschi, svizzeri e austriaci: una parte rilevante di questi attraversa il nostro territorio mediante motociclette che, soprattutto durante le stagioni primaverile e autunnale, percorrono le nostre strade, in particolare la statale 125».

Curve pericolose

La missiva mette l’accento sul fatto che le stesse caratteristiche che rendono la statale un “must” fra gli appassionati delle due ruote sono spesso la causa degli incidenti che vedono coinvolti motociclisti. «Questa situazione – rimarca Monni – mette a repentaglio la sicurezza sia degli stessi motociclisti (ci sono stati due incidenti mortali: nel 2015 un cittadino austriaco di 56 anni e nel 2022 un cittadino tedesco di 55), sia, in generale, degli utenti della circolazione». La sensibilizzazione già nelle nazioni di partenza, secondo il sindaco, potrebbe portare ad un aumento della consapevolezza nei motociclisti riguardo l’intrinseca pericolosità insita nei tortuosi tracciati delle strade nostrane. «Proviamo sempre un sentimento di forte dispiacere quando una vacanza viene rovinata, o comunque interrotta, a causa di accadimenti tragici».

