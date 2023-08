«Cari sardi, voi sì che mi capite: noi siamo isolani nel cuore» 

È come se ritornasse nella sua Cuba, ogni volta che fa tappa in un’isola. Sarà per questo che Ana Carla Maza non vedeva l’ora di esibirsi in Sardegna: «Sono nata su un’isola e la vostra mi affascina per il suo mare e i tramonti, ho potuto godere di una serata magica con la musica». E magica, la serata, lo è stata anche per il pubblico che sabato ha avuto il privilegio di vedere e ascoltare la ventottenne artista cubana all’Anfiteatro Romano di Nora, nell’ambito dell’International Nora Jazz Festival. Con la sua voce e il violoncello, che suona da quando aveva 8 anni, è stata protagonista (accompagnata da Norman Peplow al pianoforte, Marc Ayza alla batteria e Luis Guerra alle percussioni) della penultima serata della manifestazione voluta dall’associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo in collaborazione con il Comune di Pula e il contributo di Regione, Fondazione di Sardegna e il supporto della Fondazione Pula cultura. Dopo oltre 150 concerti in tutta Europa, Ana Carla Maza è al lavoro per il nuovo disco, “Caribe”, in uscita il prossimo 13 ottobre.

Perché ha scelto il violoncello?

«Per il suono, si dice che sia lo strumento musicale il cui suono è più vicino alla voce umana. Ho iniziato a suonarlo da bambina. Ricordo che vivevo con i miei nonni e andavo alle lezioni di violoncello con mia nonna. Potete immaginare come allora il violoncello fosse più grande di me».

Nelle sue composizioni troviamo diversi mix musicali che comprendono, oltre al jazz, anche le sonorità latine e classiche. Cosa le piace trasmettere attraverso la sua musica?

«Mi rifaccio ai musicisti che mi hanno ispirato, come la mia professoressa di pianoforte, Miriam Valdese, sorella del Chucho Valdes. È stata lei a trasmettermi la passione per la musica cubana, i ritmi e quella sensibilità di ascoltare e muoversi con il corpo. Ciò che poi ho sviluppato sul violoncello. È stato molto importante per me arrivare a Parigi: uno choc culturale. Onoro le mie radici cubane che attraversano il jazz e la classica».

Cosa pensa del Nora Jazz Festival, manifestazione che valorizza le donne?

«Nella musica siamo pochissime a suonare uno strumento, pochissime le scrittrici compositrici e ancor meno le produttrici. Penso sia molto importante sostenere le donne: abbiamo una sensibilità unica che non può essere persa».

Ricorda qualche episodio?

«La maggior parte se non tutti i compositori che studiamo sono uomini. Ecco perché mi sono detta che dovevo e devo comporre musica: devo farlo anche per le generazioni future, affinché abbiano musica con una sensibilità femminile».

Cosa la preoccupa di più dei tempi che stiamo vivendo?

«Mi preoccupo ogni volta che sto lavorando a un nuovo album e qualcuno mi dice che devo cercare un produttore o un arrangiatore, come se non fossi capace da sola di fare un buon lavoro. Mi preoccupo per il mondo che diventa ogni anno più caldo. Mi preoccupo di pensare troppo al futuro, allo stesso modo di pensare troppo al passato. Ecco perché mi concentro sul presente: è lì che trovo la vera felicità».

