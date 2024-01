«Cari parenti, non mangio porceddu» 

Il sogno di molti (e l’incubo di altri) risponde a una piccola, semplice domanda: “Il matrimonio si farà?”. Che, a valanga, ne pone tante altre: “Dove e quando?”, e “Come ci si vestirà?”, “Chi sarà invitato?”, “E il viaggio di nozze?”. Trovare la quadra non è sempre facile. Ma riderci sopra è possibile, come fanno Angelo Pisani e Katia Follesa in “Ti posso spiegare”, che farà tappa il 14 gennaio a Cagliari e il 15 a Sassari. «Raccontiamo la nostra vita abbastanza surreale in chiave comica», spiega Pisani, che con la Follesa – conosciuta dietro le quinte di “Zelig” e sua compagna anche nella vita, e dalla quale ha avuto una figlia, Agata, nel 2010 – è anche autore (con Luciano Federico e Alessio Parenti) della pièce. «Lo spettacolo nasce dove terminava quello precedente, quando chiedevo a Katia di diventare mia moglie», aggiunge il comico ex Pali e Dispari, duo fondato con Marco Silvestri col cui ha imperversato tra il 1997 e il 2007 in tv e al cinema.

Avete sfatato qualche tabù?

«Intanto, siamo una coppia che ha vissuto in precedenza una separazione, per cui sfatiamo il mito che non si possa superare una crisi e parlare di cose serie scegliendo l’ironia. Ma non per sminuire la cosa: piuttosto, come antidoto all’aggressività. L’ironia nasce dalla tragedia: se impari dai lati tragici della vita non dico a riderci sopra ma quasi, è un’arma in più. Anche perché passare la vita a pensare alle cose che non vanno unicamente con la rabbia non fa altro che farti arrabbiare di più».

Secondo Katia, il vostro segreto è l’appartamento di riserva.

«È una soluzione che pratichiamo da tempo, anche se a lungo non abbiamo avuto l’esigenza di dirlo per il semplice motivo che poniamo un limite tra vita privata e pubblica. Né il fatto che io vivo in parte in un’altra casa significa che sia meno presente, anche se la reazione delle persone che lo apprendono è della serie “vabbé, perché siete ricchi” oppure “dite così perché non avete il coraggio di confessare che avete un altro o un’altra”. Il rispetto per i propri spazi ti permette di portare all’interno della coppia il meglio di te: per molti questo significa che non ci si ami a sufficienza, come se una coppia non fosse formata innanzitutto da due individui. E, d’altro canto, nel nostro Paese ci sono ancora uomini che pensano che la donna sia di loro proprietà».

Infine, il rapporto con la Sardegna.

«Ottimo, anche per il rispetto del privato che hanno i sardi, cosa che ho potuto capire frequentando i parenti di Katia, il cui padre era di Villacidro. L’unico problema è che non mangio la carne: dura da ammettere di fronte al porceddu!».

RIPRODUZIONE RISERVATA