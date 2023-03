«Cari futuri amministratori, ecco la lista» 

Pierluigi Mele, titolare dell'albergo diffuso “Aquae Sinis”, dislocato in più strutture nel centro storico, è diretto: «È stato fatto tanto ma ci vuole ancora tanto, e non è un gioco di parole. È anche vero però che Cabras sino a 5 anni fa era in balia delle onde, ora queste ci sono ancora ma almeno c’è una rotta». Mele fa esempi concreti: «La chiusura del centro storico è stata una grande idea. Bisognerebbe però chiudere al traffico altre vie». C’è poi un altro problema: «Gli operatori dovrebbero lavorare sette mesi all’anno, non 4. Bisogna studiare nuove iniziative».

Carlo Picconi è il titolare dell’albergo Sa Pedrera, lungo la provinciale che da Cabras porta alle spiagge di quarzo: «Negli ultimi cinque anni è stato fatto tanto, ma per accogliere meglio i nostri turisti ci vorrebbero più servizi mirati come ad esempio le piste ciclabili lungo il Sinis. Per noi che lavoriamo con gli amanti delle due ruote sarebbe una svolta. Bisognerebbe riqualificare alcune zone e il gioco è fatto. A mio avviso poi manca la buona comunicazione. Il Comune dovrebbe raccontare meglio il territorio utilizzando nuovi sistemi digitali. Da noi arrivano turisti anche di una certa età che non avevano mai sentito parlare di Cabras».

Il gruppo whatsapp tra gli operatori turistici del Sinis e l’assessore al turismo Carlo Trincas c’è già da tempo. Qualche richiesta al Comune è stata già avanzata, ma non tutte. E ora, a tre mesi dalle elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco, per gli operatori turistici del territorio è tempo di capire cosa è stato fatto negli ultimi cinque anni e cosa ancora manca.

Da fare

Allungare la stagione

Consigli

Marcella Meli è la titolare dell’agriturismo Sa Ruda: «Per il paese è stato fatto tanto, meno invece per chi è come me in periferia. Da asfaltare ad esempio la strada che c’è a ridosso della mia struttura e che porta all’altezza dello scolmatore, frequentata tanto anche dai vacanzieri. Io sono la portavoce dei miei ospiti: ogni anno si lamentano dei pochi servizi in spiaggia. Inoltre i clienti che trascorrono le vacanze a fine settembre - continua Meli - si lamentano della chiusura dei locali non lontano dalla spiaggia, soprattutto la sera». Giorgia Margaritella è la titolare del B&B La Locanda, ma anche presidente dell’associazione “Sinis Hospitality” che riunisce diversi operatori del settore: «Il Comune dovrebbe puntare sulla destagionalizzazione. Aiuterebbero ad esempio gli eventi sportivi». Carlotta Musa, “Il riposo dei Giganti”: «Serve un’isola ecologica. Per noi operatori gestire e smaltire i rifiuti degli ospiti è difficile. Siamo costretti a tenere la spazzatura a casa. Con l’isola l’ospite separa lì i suoi rifiuti. Ovviamente, cartellonista in più lingue».

