«Cari amici di Tavolara, sapete che Neri Marcorè  è stato per anni mio padre?» 

Se fosse un personaggio della grande letteratura, Aurora Ruffino sarebbe un’eroina shakespeariana. Piena di dubbi. Ma con le certezze dei forti. «Aurora interpreta donne meravigliose, ma poi si chiede: chi è Aurora?», dice la madrina della trentaquattresima edizione del Festival del Cinema di Tavolara, al via oggi alla Peschiera di San Teodoro con lo spettacolo di Neri Marcorè “Di mare e di vento. Viaggio nella musica di Gianmaria Testa”.

Domani la proiezione del pluripremiato “Io Capitano” di Matteo Garrone, mentre giovedì a Porto San Paolo sarà la volta della serata dei cortometraggi e del documentario su Time in jazz “Berchidda live” di Gianfranco Cabiddu. Da venerdì, il Festival si sposta sull’isola di Tavolara per il film “Anna” di Marco Amenta; sabato “Zamora” di Marcorè e domenica la chiusura con “Troppo azzurro” di Filippo Barbagallo. «C’è chi vede nel nostro mestiere la bellezza di vivere più vite in una, mentre io vado un po’ in crisi», riprende Ruffino, 35enne attrice di cinema, dove ha esordito ragazzina con “La solitudine dei numeri primi” di Saverio Costanzo, e televisione, dov’è stata protagonista della serie campione d’ascolti “Braccialetti rossi” nei panni di Cris, ragazza affetta da anoressia, e della produzione internazionale “I Medici”, in cui è Bianca de’ Medici.

In che senso “in crisi”?

«Alla fine noi attori siamo degli esecutori, facciamo e diciamo cose per copione, mentre io, personalmente, vorrei poter dire qualcosa di mio. Per questo ho iniziato a scrivere, che è il mio modo mettere ordine nei miei pensieri. Magari, non ho ancora capito cosa voglio dalla vita, però ho la fortuna di farmi domande e di mettermi in discussione. Che è meglio che rimanere in una vita che non mi appartiene più».

Sul set com’è arrivata?

«Mi sono trovata nel posto giusto al momento giusto quando sono stata scelta a 19 anni per “La solitudine dei numeri primi”, e lì ho scoperto il mondo del cinema. A quel punto mi sono detta: o vado a studiare recitazione a Roma, o vado all’Università a Torino, così mi sono data la possibilità del provino al Centro sperimentale di cinematografia, con l’idea che se l’avessi superato sarei andata avanti».

Il provino l’ha passato, e da attrice arriva a Tavolara; sensazioni?

«Per me è una prima volta assoluta al festival, a Tavolara e come madrina. Poi, c’è Neri Marcorè, che è stato mio papà nella serie tv “Questo nostro amore”, e Brando Pacitto, con cui ho fatto “Braccialetti rossi”, che accompagnerà “Troppo azzurro”: non vedo l’ora!».

Ha punti di riferimento artistici?

«Guardando i film dei grandi autori, come Federico Fellini, ho scoperto Giulietta Masina: era un’attrice eccezionale, con quella capacità di essere sempre credibile affrontando ogni genere, coinvolgendoti fino alle lacrime e facendoti ridere a crepapelle in un secondo. “La strada”, “Giulietta degli spiriti”: quando ho scoperto Fellini, in realtà ho scoperto lei. Come regista, invece, amo molto Steven Spielberg, Garrone e Gabriele Mainetti, con cui ho avuto la fortuna di lavorare nel corto “Ningyo”: avendo fatto l’attore sa bene come comunicare con gli attori che dirige. Un bel valore aggiunto».

All’università cosa avrebbe studiato?

«Scienze dell’alimentazione: alle superiori l’avevo come materia principale e mi ha appassionato, avrei voluto diventare nutrizionista. Ma non sono una fanatica della dieta, anche se sono per i carboidrati a pranzo e le proteine a cena».

