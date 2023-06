«Cari adulti, non ignorateci: ora ci dovete ascoltare» 

Le parole degli adolescenti mostrano una società disattenta ai bisogni dei teen, come confermano anche i dati dell'Istat: sono infatti 157.000 i giovani laureati che hanno lasciato il sud. Ma i dati lasciando intendere anche la tendenza sempre minore tra i ragazzi ad impegnarsi in qualcosa di più grande di loro: la vita degli adolescenti è una vita spesso sedentaria, poco sociale. Ed il motivo lo palesano gli stessi adolescenti che sono saliti sul palco: «Ci troviamo in un contesto in cui l'opinione dei giovani non interessa, le decisioni che ci riguardano vengono prese dai vecchi e non ci viene data l'opportunità di partecipare».

Temi che sono stati affrontati durante l'evento da ragazzi che hanno deciso di mettersi in gioco e dimostrare che non è vero che i giovani di oggi sono tutti uguali. «Abbiamo voluto che giovani e adulti si incontrassero così da accogliere le istanze e le richieste dei ragazzi, cercando di concretizzarle. Da qui l'idea di formare dei gruppi di lavoro su tre temi: scuola, partecipazione e dal disagio alla felicità - mappe per orientarsi», continua Claudio Zasso, presidente della cooperativa La Carovana.

Un progetto che ha coinvolto circa 600 ragazzi tra i 14 ed i 18 anni in attività ad alta intensità educativa, come spiega Sebastiano Dessì della cooperativa La Carovana: «Abbiamo portato avanti una fase di ricerca, che ha coinvolto soprattutto giovani impegnati nel sociale, per costruire una visione complessiva sulla condizione dei ragazzi in città. Una visione che comprende criticità, punti forti e sogni dei giovani della società di oggi».

Un evento per dare voce ai giovani e aprire un confronto con gli adulti. Questo l'obbiettivo di “Adesso le parole le scegliamo noi - Generazione Z a Cagliari”, che si è tenuto ieri pomeriggio al Lazzaretto di Sant'Elia: performance teatrali, interventi e letture messe in scena da ragazzi in età adolescenziale per cercare di rendere la società più a misura di giovani.

Un evento per dare voce ai giovani e aprire un confronto con gli adulti. Questo l'obbiettivo di “Adesso le parole le scegliamo noi - Generazione Z a Cagliari”, che si è tenuto ieri pomeriggio al Lazzaretto di Sant'Elia: performance teatrali, interventi e letture messe in scena da ragazzi in età adolescenziale per cercare di rendere la società più a misura di giovani.

L'evento si inserisce nell'ambito del progetto Comuniteen, realizzato dalle cooperative Panta Rei Sardegna e La Carovana, e finanziato dal Comune di Cagliari per colmare i gaps evolutivi verificatesi a seguito del Covid negli adolescenti. «La nostra amministrazione è vicina ai bisogni dei ragazzi ed il progetto Comuniteen assolve alla necessità di stabilire un dialogo con loro», ha detto l'assessora alle politiche sociali Viviana Lantini.

Un progetto che ha coinvolto circa 600 ragazzi tra i 14 ed i 18 anni in attività ad alta intensità educativa, come spiega Sebastiano Dessì della cooperativa La Carovana: «Abbiamo portato avanti una fase di ricerca, che ha coinvolto soprattutto giovani impegnati nel sociale, per costruire una visione complessiva sulla condizione dei ragazzi in città. Una visione che comprende criticità, punti forti e sogni dei giovani della società di oggi».

Temi che sono stati affrontati durante l'evento da ragazzi che hanno deciso di mettersi in gioco e dimostrare che non è vero che i giovani di oggi sono tutti uguali. «Abbiamo voluto che giovani e adulti si incontrassero così da accogliere le istanze e le richieste dei ragazzi, cercando di concretizzarle. Da qui l'idea di formare dei gruppi di lavoro su tre temi: scuola, partecipazione e dal disagio alla felicità - mappe per orientarsi», continua Claudio Zasso, presidente della cooperativa La Carovana.

Le parole degli adolescenti mostrano una società disattenta ai bisogni dei teen, come confermano anche i dati dell'Istat: sono infatti 157.000 i giovani laureati che hanno lasciato il sud. Ma i dati lasciando intendere anche la tendenza sempre minore tra i ragazzi ad impegnarsi in qualcosa di più grande di loro: la vita degli adolescenti è una vita spesso sedentaria, poco sociale. Ed il motivo lo palesano gli stessi adolescenti che sono saliti sul palco: «Ci troviamo in un contesto in cui l'opinione dei giovani non interessa, le decisioni che ci riguardano vengono prese dai vecchi e non ci viene data l'opportunità di partecipare».

Tema della partecipazione che rientra anche nell'ambito della scuola: «Subiamo la scuola in modo passivo, lezioni frontali in cui noi dobbiamo ricevere le informazioni e poi rispondere ai test. Quando abbiamo capito che questa modalità non andava più bene abbiamo iniziato a manifestare, occupare le scuole, riunirci per realizzare gruppi di lavoro e progetti per cambiare le cose. Il fatto è che non esiste confronto con chi sta sopra di noi: le nostre rivendicazioni hanno bisogno di essere ascoltate, noi siamo il futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata