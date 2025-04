La Guardia costiera di Arbatax ha sottoposto a fermo amministrativo un cargo, battente bandiera panamense, durante le verifiche ambientali e di sicurezza. Sul mercantile, approdato martedì scorso, il personale guidato dal comandante Mattia Caniglia ha riscontrato 19 non conformità, di cui ben 11 motivo di detenzione. La nave non potrà ripartire sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo.