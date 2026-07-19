VaiOnline
Sinnai
20 luglio 2026 alle 01:46

Caretta caretta trovata morta a Solanas 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una carcassa di caretta-caretta è stata ritrovata ieri mattina nel bagnasciuga della spiaggia di Solanas, che in questo periodo è invasa da turisti. A notare per primi la tartaruga sono stati alcuni bagnanti, che hanno immediatamente informato gli enti che devono intervenire in questi casi. Sul bagnasciuga è giunta una pattuglia della Polizia locale di Sinnai, composta dall'assistente Valentina Asuni e dall'agente Andrea Sannam che hanno provveduto a recintare l’area e a sorvegliarla in attesa che fossero decise le procedure da seguire.

È stato il servizio Veterinario dell’Asl di Cagliari, intervenuto con la dottoressa Elena Tessitore, a decidere l’immediata rimozione della carcassa della caretta-caretta. Lo stesso recupero e lo smaltimento è stato affidato alla Cosir, la società che gestisce il servizio di igiene urbana a Sinnai e nelle frazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

«Quando li abbiamo tirati fuori erano coscienti»

Solanas, il drammatico racconto dei testimoni dell’incidente sulla 125 Var costato la vita a due amici 
Raffaele Serrreli
L’emergenza

Ondata di caldo senza fine, valori estremi mai visti

Nell’Isola picchi fino a 47 gradi per una settimana, venerdì scorso la temperatura record per Cagliari: 45,2 
Cristina Cossu
Il caso

Supera i controlli e sale senza biglietto sul volo per Milano

Il 50enne con problemi psichici è stato scoperto prima del decollo 
Enrico Fresu
La protesta

Cala Finanza, rivolta in maschera

Mamuthones presenti nonostante il dissenso del sindaco di Mamoiada 
Andrea Busia
Bologna

«Aiuto, basta»: muore durante il fermo

Poco prima aveva dato in escandescenze. Proteste nel quartiere 
Eboli

Cronista ucciso e dato alle fiamme

Si occupava di sport. Il corpo scoperto durante lo spegnimento dell’incendio 