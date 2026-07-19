Caretta caretta trovata morta a Solanas 

Una carcassa di caretta-caretta è stata ritrovata ieri mattina nel bagnasciuga della spiaggia di Solanas, che in questo periodo è invasa da turisti. A notare per primi la tartaruga sono stati alcuni bagnanti, che hanno immediatamente informato gli enti che devono intervenire in questi casi. Sul bagnasciuga è giunta una pattuglia della Polizia locale di Sinnai, composta dall'assistente Valentina Asuni e dall'agente Andrea Sannam che hanno provveduto a recintare l’area e a sorvegliarla in attesa che fossero decise le procedure da seguire.

È stato il servizio Veterinario dell’Asl di Cagliari, intervenuto con la dottoressa Elena Tessitore, a decidere l’immediata rimozione della carcassa della caretta-caretta. Lo stesso recupero e lo smaltimento è stato affidato alla Cosir, la società che gestisce il servizio di igiene urbana a Sinnai e nelle frazioni.

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