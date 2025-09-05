Un nido di caretta caretta sulla spiaggia di Solanas. È stata localizzata ieri mattina dopo che nella notte c’è stata la schiusa di alcune uova e una delle tartarughe, invece di avvicinarsi al mare, si è diretta verso una casa vicina, attirando l’attenzione del proprietario. Immediato l’arrivo della Forestale e di una biologa dell’Area marina protetta di Villasimius che hanno individuato il nido che protegge altre uova: l’area è stata recintata.

Quasi un piccolo miracolo della natura, ora che la stagione turistica si avvia alla conclusione. «Io a Solanas – dice Vittorio Serra (dentista di Sinnai, maestro di surf, che negli anni Ottanta fece il giro delle coste sarde con la tavola) ci vivo praticamente da quando sono nato: non ho mai sentito parlare di nidi di caretta caretta. Anche se ovviamente è possibile che altre schiuse siano avvenute al riparo da occhi indiscreti, passando così inosservate». ( r. s. )

