Caretta caretta salvata ora pronta a tornare in mare 

Una grande tartaruga marina Caretta caretta è stata salvata nelle acque del porto di Arbatax dopo essere rimasta gravemente impigliata nei cavi di un pontone, nei pressi del molo di Ponente. L’esemplare, un maschio con un carapace lungo 77 centimetri e del peso di 47,5 chilogrammi, aveva la pinna anteriore destra stretta in una grossa matassa di cime e filamenti di nylon, che gli aveva provocato una profonda lesione fino a interessare anche la superficie dell’omero. Il recupero è stato effettuato grazie all’intervento della Base navale del Corpo forestale, della Guardia costiera e degli ormeggiatori del porto di Arbatax. Dopo le prime cure nella clinica “Due mari” di Oristano, convenzionata con il Centro di recupero del Sinis, la tartaruga è stata trasferita nella struttura di recupero per un lungo percorso di riabilitazione. Dopo mesi di degenza, controlli e test sulle capacità motorie, sulla galleggiabilità e sull’alimentazione autonoma, è stata dichiarata idonea al ritorno in mare. La liberazione sarà mercoledì alle 9.30 nella spiaggia di Riva di Ponente, di fronte all’Ogliastra Summer Camp. L’intervento rientra nelle attività della Rete regionale per il recupero delle tartarughe marine che coordina la cura degli esemplari in difficoltà. (fe. me.)

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