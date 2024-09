Caretta caretta, nuovo nido a Cea 

Lieto evento nella spiaggia di Cea in territorio di Bari Sardo. È iniziata la scorsa notte la schiusa di un nido di tartaruga Caretta caretta. Ad accorgersi per primo del bellissimo evento è stato un turista che ha notato una tartarughina dirigersi spedita verso il mare. Questi animali infatti vengono attratti dalla luce della luna e delle stelle che le guida verso il mare, a volte purtroppo vengo ingannate dalla luce artificiale che fa perdere loro la giusta via.

Sul posto, ricevuta la segnalazione, è giunto il personale della base navale del Corpo forestale di Arbatax che ha messo in sicurezza il nido, nei pressi di uno stabilimento. Verrà costantemente monitorato sino al termine della schiusa. Si tratta del secondo nido in Ogliastra, la scorsa settimana la schiusa è avvenuta a Foxi Manna, nella marina di Tertenia.

