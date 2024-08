Caretta caretta depone le uova per la prima volta a Capo Comino 

La notizia è stata dichiarata sensazionale. Alcuni giorni fa nella spiaggia di Capo Comino, nel tratto che si trova tra Punta Est e Le Saline, è stata scoperta per la prima volta una nidificazione di caretta caretta. A far scattare le verifiche di quello che viene classificato come primo evento della zona, la segnalazione fatta da due turisti italiani, Mauro e Ina, che avendo scelto Capo Comino come meta per fare il bagno hanno notato i segni lasciati sulla sabbia dal passaggio della tartaruga e il classico scavo che ha fatto presagire ad una covata.

Sul posto sono arrivati gli uomini della Guardia costiera e della base navale del Corpo forestale di La Caletta, che hanno immediatamente avviato le procedure per mettere in sicurezza il sito. A confermare la presenza delle uova l’ausilio del cane molecolare Kira, che ha consentito ai biologi marini dell’area protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo, che ha compiti di tutela assegnati dalla Regione per la costa nord orientale dell’Isola, di classificare lo straordinario rinvenimento. La tana è stata quindi circoscritta con delle protezioni per evitare l’avvicinamento di persone e animali predatori, e ora verrà monitorata costantemente dai agenti forestali e dai barracelli di Siniscola fino alla schiusa delle uova che è prevista per fine settembre. Il ritrovamento viene definito un ottimo segnale per la condizione di salute delle spiagge di Siniscola.

RIPRODUZIONE RISERVATA