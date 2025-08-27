Caretta caretta, c’è un secondo nido 

Sono due i nidi di Caretta caretta sul litorale di Castiadas: dopo quello scoperto a Cala Sinzias di fronte all'hotel Garden Beach (grazie anche alla pronta segnalazione del direttore Pierpaolo Piu) lo staff dell’Area marina protetta di Capo Carbonara seguendo le tracce dei tartarughini ne ha individuato un altro di fronte al Maklas (in località Marina di San Pietro).

Entrambi i nidi, recintati, sorvegliati e monitorati 24 ore su 24, sono in fase di schiusa. È stata inoltre predisposta la corsia per agevolare l’ingresso dei piccoli in mare.

«La natura riconosce le spiagge di Castiadas come luogo sicuro, accogliente e ideale per dare la vita», sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni. Tantissimi i bagnanti che si sono avvicinati ai nidi, sempre seguendo le indicazioni degli esperti. Nei prossimi giorni, terminata la schiusa, i nidi saranno ispezionati per stabilire il numero esatto dei nuovi nati. (g. a.)

