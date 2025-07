Carenze igieniche, sanzionati due locali 

Due sanzioni per carenze igienico sanitarie ai titolari di uno stabilimento balneare e di un ristorante al Poetto: è l’esito dei controlli svolti mercoledì sera, terminati a mezzanotte, nel lungomare cagliaritano e di Quartu da Carabinieri e Guardia di Finanza.

In azione i militari delle stazioni dell’Arma di Villanova e Sant’Avendrace, del Nucleo radiomobile della compagnia, del Nas di Cagliari, in collaborazione con i finanzieri del secondo Nucleo operativo metropolitano e della

Compagnia delle Fiamme Gialle. Secondo quanto emerso dai controlli, in uno stabilimento balneare, con punto ristoro, sono emerse carenze igienico sanitarie e strutturali. Oltre alla sanzione, il titolare è stato segnalato per il mancato rispetto delle procedure Haccp. Sono inoltre in corso degli accertamenti sulla posizione di alcuni lavoratori. In un ristorante nel primo tratto della spiaggia sono state rilevate condizioni di pulizia inadeguate e carenze strutturali. Anche in questo caso ci sono state le sanzioni e sono scattate delle verifiche sui contratti di lavoro. Un 35enne di nazionalità senegalese è stato invece denunciato perché trovato in possesso di due coltelli, mentre un 26enne è stato segnalato perché positivo all’alcoltest mentre era alla guida. (m. v.)

