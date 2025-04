Carenze igieniche, chiuso un panificio  

I carabinieri del Nas hanno riscontrato, in un panificio a Sant’Elia, gravi carenze strutturali e condizioni igieniche critiche: così al termine degli accertamenti i militari hanno notificato al titolare, un 37enne cagliaritano, la sospensione immediata dell’attività di panificazione. Secondo le accuse dei carabinieri, le carenze e le gravi mancanze rappresentavano «un serio rischio per la sicurezza alimentare, rendendo necessario il fermo cautelativo dell’attività».

L’ispezione dei militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità rientra tra quelli disposte dal comando carabinieri per la Tutela della Salute di Roma nell’ambito della campagna nazionale a garanzia dei consumatori. Nel territorio di competenza, i Nas di Cagliari hanno effettuato ispezioni in 166 esercizi commerciali del settore alimentare, riscontrando irregolarità in 25 attività. Sono scattate 42 sanzioni amministrative, con la segnalazione di 22 persone alle competenti autorità amministrative e sanitarie.

Tra le situazioni più gravi, oltre a quella del panificio a Sant’Elia, una a Pula, in una pasticceria con il sequestro sequestro amministrativo di utensili e locali, e una a Sanluri, in una pasticceria panetteria, con la sanzione per l’assenza di un adeguato piano di sicurezza alimentare e per la mancata formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti. (m. v.)

