Carenze alimentari creano squilibrio 

Cos’è l’anemia nutrizionale?

È la deficienza di nutrienti derivante da squilibri tra le richieste dell’organismo e le quantità assorbite. È frequente nell’infanzia, dovuta a più elevate richieste nel periodo della crescita, e in età geriatrica per una carenza alimentare quantitativa o qualitativa, come nelle diete vegetariane. È più frequente quella da carenza di ferro, vitamina B12, acido folico o vitamina E, specie nei lattanti con peso molto basso alla nascita. La biodisponibilità di ferro è elevata se la dieta è ricca di carni, pesce e di vitamina C che ne favorisce l’assorbimento. Con un’alimentazione ricca di ferro, vitamina B12 e acido folico si può evitare il trattamento farmacologico.