Carenza sangue, l’autoemoteca torna in piazza 

A Monserrato, giovedì prossimo, torna l’appuntamento con la solidarietà: dalle 16.30 alle 20.30, davanti alla chiesa del Santissimo Redentore di via San Lorenzo, nuovo presidio Avis per la raccolta del sangue, che sarà raccolto grazie all’autoemoteca.

«Arriva l’estate ma il bisogno di sangue non va in vacanza. Prima di partire vieni a donare» è il messaggio lanciato congiuntamente da Avis e parrocchia per invitare i cittadini a compiere un importante gesto in grado di salvare tante vite. Nei mesi caldi, infatti, il numero di donazioni cala drasticamente, e l’Isola è una delle regioni col bisogno più elevato di trasfusioni.

Per partecipare alla donazione sarà necessaria la prenotazione, che può essere effettuata contattando il numero 349 7540270. Possono donare i maggiori di 18 anni con un peso corporeo non inferiore ai 50 chilogrammi e in buono stato di salute. Per verificare le eventuali cause di esclusione si può consultare il sito dell’Avis.

