«Carenza ormonale, indispensabile sensibilizzare sulle conseguenze» 

La menopausa è preceduta e seguita da un periodo di durata variabile, contrassegnato da una complessa fenomenologia neurovegetativa, somatica e psichica che viene indicato come climaterio. Manuela Pilloni, ginecologa e sessuologa, responsabile presso l’Ambulatorio menopausa del Policlinico “Duilio Casula”, spiega: «La necessità di un ambulatorio dedicato alla menopausa nasce da una maggiore sensibilizzazione della popolazione femminile in merito alle conseguenze della carenza ormonale sulla qualità della vita della donna. Infatti, la motivazione che spinge la paziente a una consulenza è dettata dai sintomi neurovegetativi (vampate, sudorazione, insonnia) ma anche dagli effetti sulla vita sessuale e sulle conseguenze a lunga scadenza. Questo suggerisce un cambiamento culturale all’approccio alla menopausa, che fino a poco tempo fa doveva essere subita e accettata passivamente. La maggiore attenzione alla salute, il rispetto del proprio corpo, l’indipendenza sociale sono segnali di una maggiore consapevolezza al femminile».

«Infatti», prosegue la dottoressa: «l’Ambulatorio della menopausa nasce come percorso al quale possono accedere sia le pazienti dalla fase premenopausale che successiva, scandito da incontri a cadenza semestrale per monitorare i sintomi e l’efficacia delle terapie proposte. Dopo una raccolta anamnestica e la somministrazione di schede per definire il profilo psicologico e il benessere sessuale, la paziente viene indirizzata verso esami di screening sia ginecologici che di prevenzione oncologica. Il follow up successivo è quello decisionale per poter pianificare eventuali terapie sostitutive personalizzate, che permettano di migliorare lo status ormonale e ripristinare il benessere al femminile avendo cura di escludere tutte le pazienti non idonee alla HRT stessa, e suggerendo trattamenti alternativi. Questo crea un rapporto continuo di fiducia che garantisce una maggiore aderenza alla terapia. Tanto è vero che l’approccio individuale con le donne in menopausa offre e arricchisce le nostre competenze, e spinge verso una ricerca più sensibile alle problematiche del climaterio».