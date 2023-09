Carenza medici, più forza alle otto Asl 

Il Collegato corregge la riforma della sanità in favore delle Asl. Ieri l’Aula ha approvato un emendamento che, in pratica, vincola la funzione centralizzata dell’Ares in materia di concorsi alla definizione di indici di sofferenza per ciascuna Asl. Non solo: in attesa dei concorsi, le stesse aziende potranno attivare autonomamente le selezioni a tempo determinato per coprire i posti vacanti.

I parametri

Le novità più importanti introdotte ieri riguardano gli indici: una pianta organica non è in sofferenza se è coperta tra l’ottanta e il cento per cento; è carente se è coperta tra l’ottanta e il cinquanta per cento, gravemente carente al di sotto del cinquanta per cento. La proposta di modifica è della Giunta ma è stata condivisa anche dalle opposizioni perché – ha spiegato Daniele Cocco (Alleanza Rossoverde) – «introduce gli indici di sofferenza, per cui Ares è obbligata a fare i concorsi prioritariamente per quei territori e presidi sanitari in grave deficienza organica».

Il caso

In Aula ha tenuto banco anche ieri il caso del paziente di radioterapia a Nuoro al quale è stato consigliato, nell’ultima riga del certificato medico, di curarsi fuori. «Un fatto gravissimo perché è passato il messaggio che per curarsi bisogna andare fuori Regione», ha ribadito in Aula l’assessore alla Sanità Carlo Doria, «e non è giusto denigrare i medici e gli operatori che sono rimasti in Sardegna a lavorare». L’esponente della Giunta ha ricordato i numeri delle radioterapie sarde: la Asl di Nuoro per la prostata ha tempi da quattro a sei mesi dalla prima visita, quella del Businco dai quattro ai cinque mesi; a Sassari entro quattro – sei mesi; il Mater Olbia garantisce la prestazione a 120 giorni. «Quindi», ha detto, «la situazione della radioterapia sarda è assolutamente in linea con i tempi previsti dalle linee guida».

Polemiche

In totale disaccordo le opposizioni che avevano sollecitato l’intervento dell’assessore. «Oggi Doria non ha chiarito i contorni di questa vicenda», l’intervento di Gianfranco Satta (Progressisti), «davanti a una tale situazione come può l'assessore pensare al danno di immagine della sanità sarda se il problema è la mancanza di soluzioni concrete?». «Di fronte a tutte segnalazioni di malasanità lei non fa altro che smentire e minacciare querele», ha incalzato Desirè Manca (M5s), «e negare l'evidenza è un modo per non affrontare il problema. Quello del malato di Fonni non è un caso isolato. Lei dovrebbe avere l'umiltà di sedersi con tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione per cercare di trovare una soluzione». Sulla stessa linea il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau: «Di fronte a questo caso provo imbarazzo, non è una vicenda isolata, purtroppo ci sono altre segnalazioni. C'è qualcosa che non funziona». Il via libera del Consiglio regionale al Collegato è previsto oggi, non prima dell’approvazione di due ordini del giorno sull’eolico e sull’elezione diretta nelle Province. (ro. mu.)

