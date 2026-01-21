VaiOnline
Sardara.
22 gennaio 2026 alle 00:30

Carenza d’organico in Municipio, il caso in Aula 

“Discussione sulla fuga dei dipendenti dal Comune e sull’assenza di copertura dei servizi essenziali”: la minoranza di Sardara chiede alla giunta l’inserimento della problematica tra i temi del prossimo Consiglio comunale. I consiglieri di “Orizzonte Sardara” ricordano che a «dicembre si è dimessa la responsabile degli Affari generali, poco prima un dipendente dell’ufficio Anagrafe». E il capogruppo, Ercole Melis, ripercorre la vicenda: «Nel corso della legislatura abbiamo perso 10 dipendenti. In un piccolo Comune è un dato preoccupante perché difficilmente si riesce a sostituirli in tempi brevi, ancora di più se consideriamo che Sardara ha la nomea di Comune da cui i dipendenti scappano. Una situazione che non può essere giustificata generalizzando che gli spostamenti oggi seguono la ricercare di stipendi più alti. Non può e non deve sfuggire che nella nostra realtà la proporzione è molto più alta rispetto alla media di altri enti». Infine puntano il dito sui disagi che ricadono sulla comunità, in particolare a causa «dei servizi essenziali dell’Anagrafe e del Sociale che da mesi ormai non sono giornalmente garantiti». Senza trascurare «il clima poco sereno in cui è costretto a lavorare il personale che resta». Per le risposte dalla maggioranza, occorre seguire la discussione in Aula. ( s. r. )

