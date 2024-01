«Carenza di personale in Municipio ma la situazione è migliorata»  

Assunzioni, prestiti e nuovi bandi per il personale: il Comune naviga ancora sotto organico ma molto meglio di alcuni mesi fa come conferma il piano di fabbisogno del personale che individuano ora 13 figure mancanti rispetto alle 17 precedenti. «In realtà - spiega la sindaca Isangela Mascia - potrebbero essere 11 le lacune da colmare dato che prevediamo altri 4 ispettori contabili ma dovrebbero bastarne due». Una gran mano la sta dando Villamassargia con un lungo scavalco d’eccedenza (fino a giugno per 12 ore settimanali) che permette a Domusnovas di avere un capo dell’ufficio tecnico (l’ingegnere Antonello Medda) e un funzionario ex categoria C (il geometra Andrea Paulis).

Imminente, però, un nuovo bando per reperire definitivamente un ex categoria D. Fondamentale l’assunzione definitiva effettuata del funzionario amministrativo Sandro Erbì mentre due ingegneri supportano l’ufficio tecnico in ambito Pnrr (fino al 2026) e Ppcm (fino ad ottenere il risultato). Intanto, onorando la nuova normativa, la sindaca ha decretato i nuovi responsabili delle 5 macro aree dell’ente: Antonello Medda guida i Servizi Tecnici, Gianfranco Sorgia l’Amministrazione Generale (ad interim), i Servizi Finanziari e il Personale, Sandro Erbì i Servizi Demografici, Socioculturali, istruzione, Sport ed Ict, Roberto Gessa la Polizia Locale. «La riorganizzazione degli uffici - dice la sindaca - era un nostro pallino. C’è tanto ancora da fare ma ora la macchina amministrativa marcia a pieno regime».

