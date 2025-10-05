Carenza di infermieri, reparti in affanno 

«La Sardegna si trova ad affrontare una significativa carenza di infermieri, con effetti importanti sul sistema sanitario regionale», avverte Gianluca Chelo, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Sassari.

Secondo l’ultimo report Agenas, in dieci anni il sistema dell’Isola ha perso l’1,21% di infermieri (erano 8.363, oggi sono 8.262) e molti reparti ospedalieri hanno difficoltà a chiudere i turni. C’è un piccolo segnale incoraggiante – prosegue Chelo – «nel test di ammissione in infermieristica le domande sono state circa il 51% in più rispetto ai posti disponibili, a conferma di un rinnovato interesse dei giovani verso la professione.Siamo consapevoli che il fabbisogno resta comunque elevato, aggravato dal calo demografico, dall’invecchiamento della popolazione e dalla crescente diffusione delle patologie croniche.Per questo, l’impegno deve essere quello di valorizzare e trattenere i professionisti che scelgono di restare nell’Isola».

Secondo Nursing up in Italia mancano 175.000 infermieri rispetto agli standard europei e nei pronto soccorso un infermiere arriva a seguire 12-15 pazienti per turno (lo standard è di 6). Il sindacato ha creato un Osservatorio nazionale del lavoro «per monitorare le condizioni di lavoro degli infermieri italiani», e la prima testimonianza è arrivata dalla Sardegna: Laura, infermiera di una Rsa di Oristano, dopo anni di difficoltà, stipendi in ritardo e demansionamenti, ha deciso di lasciare la professione e l’Ordine.

