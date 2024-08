Carenza d’acqua nelle campagne: sono a disposizione le autobotti 

Nessuna richiesta è pervenuta al Comune dopo la pubblicazione, due settimane fa, dell'avviso di ricognizione dei fabbisogni di acqua. Il Municipio, aveva dato la possibilità alle utenze agricole e zootecniche di segnalare la carenza del bene primario e la contestuale impossibilità di contrastare la siccità.

Così Il Comune ci riprova lanciando un nuovo avviso anche alla luce dello stato di calamità dichiarato dalla presidente della Regione Alessandra Todde. Ma non solo: il Consiglio comunale ha fatto proprie, con la delibera del 26 giugno, la dichiarazione regionale dello stato di emergenza nonché l’ordinanza della Protezione civile del 5 agosto. Lo scopo è quantificare i fabbisogni di acqua per esigenze domestiche e agro-zootecniche tramite la compilazione di un modulo che potrà essere ritirato e successivamente consegnato, entro le 12 del 14 agosto, all’Ufficio protocollo o, in alternativa, inviato via pec a protocollo@pec.comune.assemini.ca.it.

Ne parla anche il sindaco Mario Puddu: «All’avviso che avevamo pubblicato nel sito istituzionale del Comune - fa presente - non aveva risposto nessuno. Abbiamo anche tentato di far veicolare la modulistica tramite le associazioni di categoria (ad esempio la Coldiretti), senza però ricevere alcun riscontro. Adesso ci adeguiamo alla richiesta della Regione e ripubblichiamo l’avviso. In caso di carenza di acqua verranno messe a disposizione delle aziende le autobotti-cisterne gestite dalla Protezione civile». (sa. sa.)

