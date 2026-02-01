Careddu e Spazzafumo campioni del Corto ozieri premia anche i migliori master sardi 

A Chilivani il 42° Trofeo Città di Ozieri, valido come terza giornata del Festival del Cross, incorona Mattia Careddu ed Elisa Spazzafumo campioni sardi nel “corto”. La manifestazione allestita dall’Atleica Ozieri metteva in palio anche i titoli sardi di Società maschili e femminili Ragazzi e quelli individuali per i Master di tutte le categorie.

Classifiche maschili

Cross corto 3 km : 1. Mattia Careddu (Pm, Atl. Porto Torres) 9’55”, 2. Gabriele Motzo (Isolarun) a 5”, 3. Manuel Cossu (Pm, Cus Cagliari) a 22”, 3. Giannicola Mula (M35, Gonone Dorgali) a 34”, 5. Davide Raciti (Ichnos) a 40”. Juniores 8 km : 1. Antonio Nuvoli (Shardana). Allievi 3 km : 1. Ascanio N. Mocci (Olympia), 2. Lorenzo Mannoni (Atl. Porto Torres), 3. Andrea Pinna (Tri Team Sassari). Cadetti 2 km : 1. Niccolò Folino (Academy Olbia), 2. Temesgen Arbasino (Atl. San Teodoro), 3. Francesco Eli Salis (Pod. Sassari.). Ragazzi 1 km : 1. Muchele Muru (Atl. Guspini). Master 35-55 6 km : 1. Simone Tola (M35, Am. Olbia), 2. Antonio Doneddu (M35, Atl. San Teodoro), 3. Vincenzo Tanca (M50, id.), 4. Andrea Schiavino (M35, Tri Team Sassari), 5. Emanuele Concu (M45, Guilcer Team), 6. Filippo Casu (M40, Isolarun); 13. Michele Serra (M55, Cus Sassari). Master 60+ 4 km : 1. Sterfano Fiori (M60, Runners OR), 2. Mauro Muscas (M65, Atl. Sinnai); 14. Antonio Putzu (M70, Marathon Tempio); 19. Emilio Pireddu (M80, E. Sanna Elmas); 22. Italo Sedda (M75, Atl. Guspini).

Classifiche femminili

Cross corto 3 km : 1. Elisa Spazzafumo (E. Sanna Elmas) 11’54”, 2. M. Paola Sotgiu (Pf, Ichnls) a 39”, 3. Camilla Chessa (id.) a 51”, 4. Marta Paderi (Pf, Atl. Selargius) a 1’11”, 5. Giorgia Pieraccini (Pf, Tri Team Sassari) a 2’01”. Juniores 6 km : 1. Maria Mei (Academy Olbia). Allieve 3 km : 1. Martina Laudicini (Atl. Uta), 2. Alice Asuni (Cus Cagliari), 3. Alice E. Floris (E. Sanna). Cadette 2 km : 1. Eleonora Stafffieri (Academy Olbia). Ragazze 1 km : 1. Chiara Arbau (Atl. Orani). Master 35-55 4 km : 1. Giorgia Pilia (F35, Isolarun), 2. Roberta Ferru (F55, Cagliari Atl. Legg.), 3. Enrica Pintor (F40, Isolarun); 8. Leonarda Cantara (F50, Academy Olbia); 12. Serafina Mura (F45, Macomerunners). Master 60+ 3 km : 1. Donatella Saiu (F60, E. Sanna Elmas), 2. Caterina ledda (F60, Acad. Olbia), 3. Patrizia Angioni (F60, Studium); , 4. Marisa Moreggio (F70, Atl. Arborea), 5. Paola Maglioli (F65, Ichnos).

