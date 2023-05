Careddu e Paolini, ma che “Strambata”! 

Nuovo appuntamento oggi con “La Strambata” in compagnia di Lorenzo Paolini e Mariella Careddu (nella foto) . Ai microfoni di Radiolina la direttrice generale del gruppo Unione Sarda Lia Serreli, la docente di filosofia del linguaggio Elisabetta Gola e il rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola che presenteranno l’accordo tra l’ateneo e L’Unione Sarda per una serie di progetti futuri. Ospiti anche Natascia Curreli, vittima di bullismo, la psicoterapeuta Francesca Moroni e Filippo Pirisi, presidente di una comunità per minori.