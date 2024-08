Caredda: «Ecco il nuovo volto della città» 

Abbattimento delle barriere architettoniche, nuovo servizio di igiene urbana, illuminazione a Sant’Isidoro, una nuova scuola in via Tortolì e non solo. Dopo due anni di amministrazione, l’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda, stila un bilancio del lavoro fatto, evidenziando quelle che sono le priorità per il suo settore da concludere e avviare entro la fine del 2024.«Ho ricoperto lo stesso incarico anche nella legislatura precedente, in questi due anni c’è stata continuità con la programmazione passata», spiega Caredda, «tutto quello che non è stato portato a termine negli scorsi cinque anni lo si sta concludendo in questo mandato, senza chiaramente trascurare i nuovi interventi, che fanno parte degli impegni assunti con i cittadini in campagna elettorale».

La mappa degli interventi

Diverse le opere pubbliche già avviate in città che dovrebbero essere concluse entro il prossimo dicembre. Gli uffici di via Nazionale stanno, infatti, completando gli interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche in via Cesare Serra, via Mogoro, via Quartu, via Chiaramonti, via Pabillonis, via Nulvi, via Marrubiu, via San Basilio e via Selargius. Un progetto da oltre 600mila euro approvato all’inizio dell’anno. C’è poi la nuova scuola di via Tortolì, tanto voluta dall’assessore quanto contrastata dall’opposizione. Un investimento da oltre due milioni di euro, grazie ai fondi del Pnrr, per una nuova scuola dell’infanzia che potrà ospitare circa cento bambini nelle quattro grandi aule colorate che si affacciano direttamente sul giardino.

I fondi del Pnrr

«Si tratta di una struttura all’avanguardia, dove i lavori sono già iniziati e procedono con continuità», prosegue Caredda, «questo non vuol dire che stiamo trascurando gli altri edifici, sempre sotto osservazione e dove stiamo migliorando l’efficientamento energetico, così come accade anche nelle altre strutture comunali. Abbiamo i finanziamenti provenienti dal Pnrr e quelli regionali e per questo devo ringraziare tutto lo staff del mio assessorato che si è impegnato per raggiungere questi obiettivi».

Il servizio al debutto

Inoltre particolare attenzione l’esponente della Giunta Pisu dà al verde pubblico: è stato, infatti, recentemente, affidato il nuovo appalto di manutenzione. Ma, ancora più importante è il nuovo servizio di igiene urbana. «Partirà dalla prossima settimana, nel nuovo appalto ci sarà la tariffa puntuale sui rifiuti, il lavaggio delle strade, marciapiedi e piazze, la riorganizzazione dell’ecocentro, ma sarà implementata anche la raccolta della frazione umido a Sant’Isidoro, inoltre verrà aumentata la consegna dei sacchetti utilizzando un distributore automatico, tramite scheda magnetica o tessera sanitaria. Ma saranno organizzati anche percorsi di educazione ambientale per gli studenti in collaborazione con le scuole e associazioni di volontariato per trasferire ai giovani i valori ambientali». Inoltre nel borgo sarà installata anche un’isola ecologica informatizzata. «Stiamo completando l’illuminazione pubblica nelle strade comunali, partiranno ora i lavori per il rifacimento di piazza Pisano ed è tutto pronto per la realizzazione del centro sportivo».

